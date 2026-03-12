Ile Maurice: Areff Salauroo met l'accent sur l'éducation et le potentiel des jeunes

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Notre quadricolore - rouge, bleu, jaune et vert - a flotté haut hier dans les écoles du pays, tandis que l'hymne national résonnait. Au collège Bon et Perpétuel Secours (BPS) à Beau-Bassin, la cérémonie s'est déroulée en présence du Chief Executive Officer (CEO) de La Sentinelle, Areff Salauroo, invité d'honneur pour la circonstance.

Il a d'abord lu le message du Premier ministre, Navin Ramgoolam, avant de prendre la parole pour rappeler un message essentiel : le véritable secret de la réussite reste «l'éducation». Il a souligné que celle-ci permet de prendre les bonnes décisions et d'agir avec discernement, tant dans la vie professionnelle que personnelle. «Elle nous aide à comprendre ce qui est juste, ce qui est moral et ce qui est important dans la vie», a-t-il précisé, encourageant chacune à croire en son potentiel.

La cérémonie a été également accompagnée de gestes symboliques. Areff Salauroo a fait une don de livres au collège et a remis un chèque au manager de l'établissement, Mike Phanjoo. Dans une ambiance de joie et de fierté nationale, les élèves ont ensuite animé l'événement avec des prestations variées, incluant slam, chants et exposition mettant en valeur la culture mauricienne.

