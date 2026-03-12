Ile Maurice: La liesse dans une école primaire

Sous un soleil radieux, les élèves du South Agalega Government School ont fait flotter le quadricolore, symbole de l'unité nationale. À quelque 1 200 km de Maurice, la cour de l'école s'animait dès le matin : les feuilles bruissaient sous le vent, les petits drapeaux colorés se balançaient dans l'air et les visages décorés reflétaient la fierté et l'excitation des enfants, visiblement heureux de participer à cette célébration de leur identité et de leur patrimoine.

À 8h45, les 14 élèves se sont alignés, uniformes impeccables, chaussures propres et cheveux bien attachés. L'invité d'honneur, Steeve Clarisse, Resident Manager de l'île Sud, a lu le message du Premier ministre, Navin Ramgoolam. Peu après, les policiers ont procédé au lever du drapeau, et les voix des enfants se sont élevées, fortes et harmonieuses, reprenant l'hymne national.

Une fois la cérémonie officielle terminée, les chants ont cédé la place au séga. Les enfants s'en donnaient à coeur joie dans la cour, tandis que la musique enveloppait l'espace d'une ambiance vibrante et colorée. Véronique Isabelle, officer in charge de l'école, avec le soutien des trois enseignantes, a ensuite veillé à ce que la matinée se termine dans la bonne humeur. Tables garnies de friandises, de gâteaux salés et de verres de jus ont accueilli les enfants, concluant cette célébration dans une gaieté collective.