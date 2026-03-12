Ile Maurice: Lever du drapeau - Deux parcours, la même fierté

En ce 12 mars, au Champ-de-Mars, un geste solennel retiendra l'attention de toute une nation : le lever du drapeau. Cette année, cet honneur revient au Lance Corporal (LC) Gopesh Bhawaneedin et à la Woman Police Constable (WPC) Hemvati Bussooa-Dawooky. Derrière la précision du cérémonial, deux sensibilités, mais une même fierté de servir leur pays. Portrait de deux policiers habités par la discipline, le patriotisme et le sens du devoir.

Honneur exceptionnel

Être choisi pour hisser le drapeau national le jour de l'Indépendance n'est pas un moment ordinaire. C'est une marque de confiance, une reconnaissance et, surtout, un moment chargé d'histoire. Le LC Bhawaneedin ne cache pas son émotion. «I felt extremely honoured and proud to have been selected as the flag raiser for such an important national celebration.» Il parle d'«une occasion rare» et d'«un grand privilège» de représenter les forces de l'ordre dans un moment aussi symbolique pour le pays.

Même tonalité chez la WPC BussooaDawooky, qui évoque une émotion plus intérieure, presque solennelle. «I feel deeply honoured and humbled to have been chosen for such responsibility.» Cette mission, ajoute-t-elle, est «a moment of great pride for me and my family». Pour le LC Bhawaneedin, cette nomination reflète autant son engagement personnel que la rigueur exigée par son métier. Elle renforce sa volonté de servir «with honour and commitment».

La WPC Bussooa-Dawooky y voit un signe de confiance et une motivation supplémentaire pour poursuivre son service «with dedication, discipline and integrity». Le quadricolore rappelle, pour elle, l'unité, la diversité et les valeurs héritées des ancêtres : liberté, paix, harmonie. Le LC Bhawaneedin décrit les couleurs du drapeau comme un récit national : lutte, océan protecteur, avenir lumineux, terre fertile. Elles incarnent, dit-il, «our unity, resilience and hope».

Le sens du service

Pour ces deux policiers, aimer son pays se traduit dans l'action. «Patriotism means having a deep love and respect for our country», explique le LC Bhawaneedin, prêt à protéger et à servir. La WPC Bussooa-Dawooky résume : «Patriotism means serving the nation with loyalty, honesty and commitment.» Leur mission dépasse le maintien de l'ordre. Le LC Bhawaneedin souligne l'importance d'aider les personnes en détresse et la WPC Bussooa-Dawooky insiste sur le devoir de porter assistance «whenever possible».

Gopesh Bhawaneedin s'inspire de son père, modèle de discipline et de responsabilité. Entré dans la police en 2017, il a servi à la SSU, puis au Special Response Group (SRG), avant de devenir Physical Training Instructor à la SMF. Hemvati Bussooa-Dawooky a choisi la police «to make a positive difference». Elle y a appris discipline, travail d'équipe et dévouement. Discipline, intégrité, respect, responsabilité : les deux policiers partagent les mêmes repères, qui guident autant leur vie professionnelle que personnelle.

L'unité dans la diversité

Au moment de lever le quadricolore, chacun y projettera une lecture intime de la nation mauricienne. Pour le LC Bhawaneedin, le drapeau est d'abord un récit national. *«The red represents the struggle and sacrifice of our people, the blue reflects the Indian Ocean that surrounds and protects our island, the yellow symbolises the bright future of our nation, and the green represents the rich land of Mauritius.»*À ses yeux, ces couleurs rappellent «our unity, resilience and hope as one nation».

La WPC Bussooa-Dawooky insiste, elle, sur la dimension morale et historique du symbole. «The Mauritian flag represents our unity, diversity and resilience as a nation», affirme-t-elle. Le drapeau, dit-elle encore, rappelle «the struggles of our ancestors and the values of freedom, peace and harmony that we must preserve».

Tous deux célèbrent la même richesse : l'unité dans la diversité. Maurice, affirmentils, est un modèle de coexistence pacifique entre cultures et traditions. Aujourd'hui à midi, lorsque le drapeau flottera au Champde-Mars, il portera non seulement les couleurs de la République, mais aussi l'engagement de deux policiers pour qui servir la nation est une mission et une fierté.