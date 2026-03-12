Afrique: Foot - Ligue des champions d'Afrique, 1/4 de finale aller, liste des joueurs d'Al-Ahly face à l'EST

12 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Voici la liste des joueurs du club égyptien Al-Ahly qui arrivent ce jeudi en Tunisie pour affronter l'Espérance de Tunis en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique, dimanche 15 mars au stade Hamadi Agrebi de Radès (22h00) :

Gardiens de but : Mohamed El-Shenawy - Mostafa Shobeir - Mohamed Siha - Hamza Alaa

Défenseurs : Yasser Ibrahim - Ahmed Ramadan - Mohamed Hany - Ahmed Nabil Koka - Mohamed Shokry - Hadi Riyad - Ahmed Eid - Amr El-Gazzar - Youssef Belamri

Milieux de terrain : Mohamed Ali Ben Romdhane - Marwan Attia - Emam Ashour - Aliou Dieng - Ahmed Sayed Zizo - Mahmoud Hassan Trezeguet - Hussein El-Shahat - Achraf Bencharki - Taher Mohamed.

Attaquants : Marwan Othman - Yelsin Kamouish - Mohamed Sherif

Le match sera arbitré par le Sénégalais Issa Sy, assisté de Djibril Camara et Nouha Bangoura. Abdallah Diouf sera le quatrième arbitre.

A la VAR, on retrouvera Ahmed Imtiaz Heerallal (Maurice) et Gerson Emilio dos Santos (Angola).

