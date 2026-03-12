Tunisie: L'OMS met en garde contre les « pluies noires » en Iran

Les récents bombardements américano-sionistes de dépôts pétroliers iraniens induisent de graves risques pour la population et les écosystèmes du pays à court et à long terme, selon l'OMS et des organisations de protection d l'environnement.

Dimanche 8 mars 2026, le ciel de Téhéran, la capitale iranienne, était sombre, Les particules fines issues des explosions des dépôts de pétrole ont noirci les gouttes de pluie.

Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Christian Lindmeier, a averti que la « pluie noire » et la « pluie acide » qui tombent à Téhéran depuis ces frappes « représentent un danger » pour les Iraniens.

Selon lui, l'OMS est en contact avec les hôpitaux et les autorités. L'agence onusienne surveille également les risques pour la santé liés à la « libération massive » d'hydrocarbures toxiques, d'oxydes de soufre et de composés azotés dans l'atmosphère.

Le porte-parole de l'OMS souligne que ces polluants peuvent avoir des effets à long terme, notamment sur la santé respiratoire, tout en contaminant les sources d'eau.

Les plantes peuvent également en souffrir. Les pluies acides détruisent les minéraux et les nutriments essentiels à la croissance des arbres. Si elles ne constituent pas une menace directe pour les personnes exposées aux précipitations, les pluies acides, en s'intégrant au cycle de l'eau, peuvent se propager dans des régions éloignées de leur lieu de formation.

Bien que secondaires par rapport aux conséquences humaines des conflits armés, les dommages environnementaux causés par la guerre suscitent aujourd'hui une attention croissante, notamment en raison de leurs conséquences indirectes sur la santé des populations.

Des chercheurs koweïtiens affirment que les polluants rejetés par les incendies de puits de pétrole lors de la guerre du Golfe de 1991 ont triplé le nombre de cas de cancer au Koweït et accru l'incidence des maladies neurologiques, de l'asthme et des allergies.