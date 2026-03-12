Tunisie: L'INM tranche - Voici quand le croissant de l'Aïd apparaîtra

L'observation du croissant lunaire du mois de Chawal de l'an 1447 de l'Hégire aura lieu après le coucher du soleil du jeudi 19 mars 2026, correspondant au 29 Ramadan 1447 de l'Hégire, en Tunisie et dans de nombreux autres pays arabes et musulmans, d'après un rapport de l'INM publié, jeudi.

Dans les pays où le début du mois de Ramadan 1447H a coïncidé avec le 18 février 2026, l'observation du croissant lunaire du mois de Chawal de l'an 1447 de l'Hégire aura lieu après le coucher du soleil du mercredi 18 mars 2026, qui correspondra pour ces pays au 29 ramadan.

Sur la base des calculs astronomiques, la conjonction centrale entre le Soleil et la Lune (nouvelle lune) se produira le jeudi 19 mars 2026 à 2h23 (heure de la Tunisie). Cette conjonction marque la naissance du nouveau cycle lunaire, c'est-à-dire le moment où commence astronomiquement le nouveau mois lunaire. Cette conjonction aura lieu un jour avant l'équinoxe de printemps (vendredi 20 mars 2026), annonçant le début astronomique du printemps dans l'hémisphère nord.

En Tunisie, la Lune se maintiendra au-dessus de l'horizon après le coucher du soleil du jeudi 19 mars 2026 pendant une durée comprise entre 39 et 43 minutes, dans toutes les villes tunisiennes.

A Tunis, elle atteindra une hauteur de 7,45 degrés. A Tabarka, elle atteindra sa plus grande hauteur au-dessus de l'horizon, d'environ 7,5 degrés, avec un arc - c'est-à-dire la distance angulaire entre le centre de la Lune et celui du Soleil - d'environ 9,2 degrés.

Pour Tunis, le croissant de l'aïd aura un âge de 16 heures et 7 minutes au moment du coucher du soleil du jeudi 19 mars 2026.

Pour les pays arabes et musulmans, les calculs astronomiques indiquent que la lune restera au-dessus de l'horizon après le coucher du soleil le jeudi 19 mars 2026 pendant des périodes allant de 11 à 45 minutes dans différents pays, et qu'elle sera à des altitudes relativement élevées au-dessus de l'horizon dans plusieurs d'entre eux.

Les données indiquent que l'altitude de la lune dans la plupart des pays arabes remplit l'une des conditions astronomiques approuvées pour la visibilité du croissant, à savoir qu'elle ne doit pas être à une hauteur inférieure à 5 degrés au-dessus de l'horizon après le coucher du soleil.

Cependant, cette condition seule ne suffit pas pour déterminer la visibilité du croissant, car celle-ci dépend également d'autres critères astronomiques, dont le plus important est la distance angulaire entre le centre de la Lune et celui du Soleil.

Le 19 mars 2026, cette distance sera d'environ 10,06 degrés à Dakar, au Sénégal, soit l'une des valeurs les plus élevées dans le monde musulman ce jour-là. Bien que le seuil théorique minimum de visibilité soit d'environ 8 degrés, les distances angulaires entre le centre de la Lune et celui du Soleil, dans de nombreux pays orientaux restent en dessous de ce seuil, ce qui rend le croissant très fin et faiblement lumineux dans ces pays.

L'observation du croissant de l'Aïd est impossible le mercredi 18 mars 2026

Sur la base des calculs astronomiques, il sera impossible d'observer le croissant lunaire du mois de Chawal de l'année 1447 de l'Hégire dans tous les pays qui observeront le croissant lunaire après le coucher du soleil du mercredi 18 mars 2026. Cela s'explique par le fait que le moment de la conjonction (naissance astronomique du croissant) n'aura pas encore eu lieu à ce moment-là. Le croissant observé dans ce cas est en fait le dernier croissant du mois de Ramadan et non celui du nouveau mois.

Quant aux pays qui observeront le croissant après le coucher du soleil du jeudi 19 mars 2026, dont la Tunisie, les données astronomiques indiquent que le croissant du mois de Chawal de l'année 1447 de l'Hégire sera visible après le coucher du soleil dans de vastes régions du monde. Ces régions comprennent une grande partie du continent africain, en particulier les pays du Maghreb et l'Égypte, ainsi que la plupart des pays d'Europe occidentale et plusieurs régions du Moyen-Orient.