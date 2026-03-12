Tunisie: Coopération Tuniso/Allemande - Un appel à projet pour des subventions atteignant 10 millions d'euros

La Facilité Investissements pour l'emploi (IFE) s'apprête à lancer le vendredi 20 mars 2026.

Un nouvel appel à proposition de projets en Tunisie

Les entreprises privées, ainsi que les organisations publiques et à but non lucratif, pourront solliciter des subventions de cofinancement. Pour en bénéficier, les projets d'investissement doivent créer des emplois dans le secteur privé. Les subventions varient de 800 000 à 10 millions d'euros par projet et peuvent couvrir entre 25 et 90 % du coût total de l'investissement.

Ce volet « création d'emplois » soutient les investissements qui génèrent des emplois durables en Tunisie et contribuent à lever les obstacles à l'investissement. Il s'agit, par exemple, d'investissements dans des unités de production, des équipements, le développement de compétences et la formation de la main-d'œuvre liés au projet de création d'emplois envisagé.

Nouveauté en 2026 : en plus de la subvention dédiée à la création d'emplois, les candidats peuvent également solliciter un cofinancement pour des mesures de formation ouvrant la voie à un éventuel emploi en Allemagne. Cette option est réservée aux candidats présentant un projet convaincant de création d'emplois en Tunisie.

Les activités éligibles comprennent, par exemple, la construction, la ré- novation et l'équipement de bâtiments, de salles de classe ou d'ateliers adaptés à la formation pour le marché du travail national et allemand, ainsi que la formation linguistique ou le renforcement des compétences techniques en fonction des besoins du marché du travail allemand. Les notes conceptuelles incluant cette composante seront traitées en priorité lors du processus d'évaluation.

Déroulement du processus de candidature : Les candidatures pour des projets en Tunisie peuvent être soumises du 20 mars au 1er juin 2026. Dans un premier temps, l'IFE procédera à une présélection sur la base des notes conceptuelles soumises. Dans un second temps, les candidats présélectionnés seront invités à soumettre des propositions de projet détaillées, qui feront ensuite l'objet d'une évaluation approfondie. Les candidats retenus se verront proposer un contrat de subvention.

Les critères de sélection sont publiés sur : invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement Les dates des séances d'information en ligne seront également publiées. Avec le lancement de l'appel à projets, l'IFE mettra en place un service d'assistance pour répondre aux questions relatives au processus de candidature et aux composantes de l'appel. Une fois lancé, le service d'assistance sera accessible à l'adresse helpdesk-ife@invest-for-jobs.com De plus, les demandes d'information peuvent être envoyées à l'adresse : cfp-ife.2026@invest-for-jobs.com

La Facilité Investissements pour l'emploi est un mécanisme d'investisse- ment créé par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l'Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L'Initiative spéciale opère sous la marque Invest for Jobs. L'objectif de l'Initiative spéciale consiste à créer, en coopération avec les entreprises, des emplois de qualité et à améliorer les conditions de travail ainsi que la protec- tion sociale dans ses huit pays partenaires africains.