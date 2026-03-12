Tunisie: Le déficit commercial se réduit à 2784 MD à fin février 2026

Le déficit commercial s'est allégé, à fin février 2026, pour s'établir à un niveau de (- 2784,2 MD) contre (-3517MD) durant la même période de l'année 2025, d'après la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants pour février 2026 publié, jeudi, par l'Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a atteint un niveau de (79,5%) contre (74,3%), durant la même période de l'année 2025.

Selon l'INS, ce déficit provient du groupe des produits énergétiques de (-1886 MD), des matières premières et demi-produits de (-790,7 MD), des biens d'équipement de (-488,4 MD) et des biens de consommations (-108,8 MD).

En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+489,7 MD).

D'autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à (-898,3 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s'établit à (-1886 MD) contre (-1845,4 MD) durant les deux premiers mois de l'année 2025.

Hausse des exportations de 6,2% à fin février 2026

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants, durant les deux premiers mois de l'année 2026, montrent que les exportations ont augmenté de 6,2% pour atteindre le niveau de 10803,1 MD contre 10169,2 MD, durant les deux premiers mois de l'année 2025.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur des industries mécaniques et électriques de (+14,8%) et le secteur des industries agro-alimentaires de (+6,1%) à la suite de la hausse de nos ventes en huiles d'olives (1252,3 MD contre 1007,6 MD).

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (-24,6%), le secteur textile, habillement et cuirs de (-1,8%) et le secteur de l'énergie de (-0,5%) sous l'effet de diminution de nos ventes du pétrole brut (239,8 MD contre 372,3 MD).

Pour les exportations tunisiennes vers l'Union européenne durant les deux premiers mois de l'année 2026, (72,1% du total des exportations), elles ont atteint la valeur de 7793,4 MD contre 7091,9 MD, durant la même période en 2025. Les exportations sont en hausse avec la France (+15,7%) et l'Allemagne (+9,9%). En revanche, elles ont baissé avec certains partenaires européens, dont l'Italie (-1,6%) et les Pays Bas (-25,3%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l'Égypte (+76,4%) et l'Arabie Saoudite (+68,9).En revanche, elles ont baissé avec le Maroc (-45,3%), avec l'Algérie (-18,6%) et avec la Libye (-29,2%). Baisse des importations de 0 ,7% à fin février 2026

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 13587,4 MD contre 13686,2 MD, durant le même période de l'année 2025, enregistrant ainsi une baisse de 0,7%. Selon le groupement des produits, les importations ont enregistrée une augmentation au niveau des importations des biens d'équipement de (+1,4%) et des produits énergétiques de (+1,7%).

De même les importations des biens de consommation sont en hausse de (+2,3%) et les produits alimentaires de (+2,6%). En revanche, les importations des produits des matières premières et demi-produits sont en baisse de (-6%). En ce qui concerne les importations avec l'union européenne (45,6% du total des importations), elles ont atteint 6189,4 MD contre 5770,3 MD, durant les deux premiers mois de l'année 2025.

Les importations ont augmenté avec la France (+26,3%) et avec l'Italie (+12,3%). En revanche elles ont baissé avec l'Espagne (-5%) et avec la Grèce (- 28,2%). Hors Union européenne, les importations ont augmenté avec la Turquie (+3,8%) et l'Inde (+48,9%). En revanche, elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-59,7%) et la Chine (-18,1%).