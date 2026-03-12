Tunisie: Ramadan 2026 - Poulets, œufs et denrées de base à prix étudiés à l'avenue Ennacer

L'Administration régionale du commerce et du développement des exportations a organisé ce jeudi matin un point de vente direct du producteur au consommateur sur la place du marché de l'avenue Ennacer à Kébili-ville, afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, a indiqué le directeur régional, Saleh Azouz.

Lors de cette opération, 3 tonnes de sucre subventionné et environ 6 tonnes de farine fine ont été mises à disposition des consommateurs. Par ailleurs, 500 poulets prêts à cuire ont été proposés au prix de 8 dinars l'unité, et 60 000 œufs ont été vendus à 1 000 millimes pour 4 œufs, soit un prix proche du coût de production.

Le directeur régional a précisé que plusieurs agriculteurs du secteur géothermique ont également participé à ce point de vente, en fournissant principalement des concombres et des courgettes.

Cette initiative, organisée chaque semaine durant le mois de Ramadan, vise à faciliter l'accès des citoyens aux produits de première nécessité à des prix étudiés, tout en préservant leur pouvoir d'achat et en encourageant la production nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministère, ce type de point de vente contribue à rapprocher le consommateur directement des producteurs, tout en offrant un contrôle sur la qualité et le prix des denrées, particulièrement pendant le mois sacré.