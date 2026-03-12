Tunisie: Ramadan 2026 - Poulets, œufs et denrées de base à prix étudiés à l'avenue Ennacer

12 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Administration régionale du commerce et du développement des exportations a organisé ce jeudi matin un point de vente direct du producteur au consommateur sur la place du marché de l'avenue Ennacer à Kébili-ville, afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, a indiqué le directeur régional, Saleh Azouz.

Lors de cette opération, 3 tonnes de sucre subventionné et environ 6 tonnes de farine fine ont été mises à disposition des consommateurs. Par ailleurs, 500 poulets prêts à cuire ont été proposés au prix de 8 dinars l'unité, et 60 000 œufs ont été vendus à 1 000 millimes pour 4 œufs, soit un prix proche du coût de production.

Le directeur régional a précisé que plusieurs agriculteurs du secteur géothermique ont également participé à ce point de vente, en fournissant principalement des concombres et des courgettes.

Cette initiative, organisée chaque semaine durant le mois de Ramadan, vise à faciliter l'accès des citoyens aux produits de première nécessité à des prix étudiés, tout en préservant leur pouvoir d'achat et en encourageant la production nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministère, ce type de point de vente contribue à rapprocher le consommateur directement des producteurs, tout en offrant un contrôle sur la qualité et le prix des denrées, particulièrement pendant le mois sacré.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.