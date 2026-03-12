Tunisie: Demande d'acquisition de 41,28 % du capital de SOTUVER - Le CMF saisi du dossier

Le Conseil du marché financier (CMF) a annoncé avoir été saisi d'une demande d'autorisation portant sur l'acquisition d'un bloc de contrôle majoritaire au sein de, la Société Tunisienne de Verreries (SOTUVER).

Dans un communiqué rendu public, l'instance de régulation indique que cette demande, déposée le 10 mars 2026 concerne l'acquisition de 16 204 636 actions de la société. Ce bloc représente 41,28 % du capital de l'entreprise et l'opération est envisagée au prix de 13,020 dinars par action.

Selon le communiqué, cette transaction s'inscrit dans le cadre d'un protocole de cession signé le 16 décembre 2025 entre plusieurs parties. Les vendeurs sont la Compagnie financière d'investissement ( CFI) , Assurance Lloyd , la société INDINVEST et la société Lloyd Vie. L'acquéreur est la société néerlandaise B.A GLASS B.V.

Le Conseil du Marché Financier précise que sa décision concernant cette demande d'autorisation fera l'objet d'un avis ultérieur. Dans l'attente de cette décision, la cotation du titre SOTUVER sera suspendue à partir du jeudi 12 mars 2026.