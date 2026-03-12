Tunisie: Au pays - Décès du professeur Ahmed Gherab, l'un des fondateurs de l'Institut Salah Azaiez

La médecine tunisienne perd l'un de ses pionniers. Le professeur Ahmed Gherab, l'un des fondateurs de l'Institut Salah Azaiez et figure majeure de la radiothérapie, est décédé le vendredi 6 mars 2026, a annoncé sa famille.

Âgé de 73 ans, le professeur Gherab a été le premier spécialiste en radiothérapie en Tunisie et a dirigé le département de radiothérapie de l'institut pendant près de vingt ans. Son parcours a été marqué par un engagement sans faille dans la lutte contre le cancer et la formation de plusieurs générations de médecins spécialisés.

En parallèle de sa carrière médicale, Ahmed Gherab s'est investi dans le monde du sport. Ancien président du conseil des sages de l'Espérance Sportive de Tunis, il était reconnu pour son engagement indéfectible et son amour du club, notamment dans les périodes les plus difficiles. Le club lui a rendu hommage en soulignant son dévouement et sa passion pour l'équipe.

L'Institut Salah Azaiez a également salué la mémoire du professeur Gherab, rappelant que ses contributions scientifiques et humaines resteront gravées dans l'histoire de la médecine tunisienne.

Le décès du professeur Ahmed Gherab laisse un vide dans le domaine médical et sportif, mais son héritage continue d'inspirer médecins, patients et sportifs.

Paix à son âme.