Tunisie: Farine subventionnée - Jusqu'à 100 000 dinars d'amende pour les fraudeurs

Les autorités tunisiennes ont mis en garde contre toute manipulation des produits subventionnés, notamment la farine et le sucre. Le directeur des recherches économiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Samir Khalfoui, a annoncé que toute personne impliquée dans la fraude à la farine subventionnée s'expose à de lourdes sanctions pouvant atteindre 100 000 dinars d'amende, en plus d'une suspension d'approvisionnement pouvant aller jusqu'à six mois.

S'exprimant jeudi matin 12 mars 2026 lors de son passage sur la radio Jawhara FM, le responsable a précisé que ces sanctions visent les acteurs qui utilisent la farine subventionnée à des fins autres que celles pour lesquelles elle est destinée.

Selon lui, certaines boulangeries détournent cette farine destinée à la production de pain subventionné pour fabriquer du pain raffiné, qui devrait normalement être produit avec de la farine non subventionnée.

Dans ce cadre, une opération de contrôle menée mercredi par une équipe de la direction du contrôle économique dans le gouvernorat de Manouba, en coordination avec des agents de la garde municipale, a permis la saisie de 111 quintaux de farine subventionnée dans une boulangerie située dans la localité d'Essaïda, relevant de la délégation de Oued Ellil.

Suspicion de manipulation autour du sucre

Par ailleurs, le même responsable a évoqué l'existence d'un écart de prix entre le sucre destiné à la consommation familiale et celui réservé à l'usage professionnel, ce qui pourrait favoriser certaines pratiques de manipulation dans les circuits de distribution.

Malgré ces dysfonctionnements, Samir Khalfoui a assuré que les quantités de sucre mises à disposition sur le marché sont suffisantes pour répondre aux besoins des citoyens.

Il a indiqué que les autorités programment environ 1 000 tonnes de sucre par jour pour couvrir la demande nationale, tout en injectant des quantités supplémentaires dans les circuits de distribution afin de stabiliser l'approvisionnement.

Le ministère du Commerce poursuit également ses efforts de contrôle afin de limiter les pratiques frauduleuses, notamment en orientant la distribution du sucre vers les espaces commerciaux les plus transparents, tels que les grandes surfaces.

Ces mesures s'inscrivent dans la stratégie des autorités visant à protéger les produits subventionnés et à garantir leur disponibilité pour les consommateurs, tout en luttant contre les détournements et la spéculation.