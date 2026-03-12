Tunisie: Fromages et produits alimentaires dangereux saisis à Manouba

Une opération conjointe menée mercredi par la brigade régionale de la police municipale de Manouba, l'Administration régionale de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSP) et la police judiciaire de Tebourba a permis la saisie immédiate de 670 kilogrammes de fromages et produits alimentaires ne respectant pas les normes d'hygiène et de conservation prévues par la réglementation en vigueur. Ces produits sont considérés comme non sûrs pour la consommation humaine et présentent un risque pour la santé des consommateurs.

L'intervention s'inscrit dans le cadre des contrôles réguliers pendant le mois de Ramadan, visant à garantir la sécurité des produits alimentaires vendus aux citoyens. Une inspection conjointe a été menée dans un local de fabrication et de vente de fromages situé dans le quartier de Chouaïki, à la délégation de Tebourba, où les agents ont constaté des manquements graves aux règles sanitaires. La totalité des produits exposés à la vente a été saisie sur le champ, et des procès-verbaux d'inspection et d'audition ont été dressés conformément aux procédures.

La directrice régionale de l'INSSP, Maha Khalladi, a indiqué que la fermeture du local avait été proposée, en raison de la répétition volontaire de violations sanitaires, malgré plusieurs avertissements adressés au propriétaire. Les procédures légales et administratives se poursuivent, incluant la transmission du dossier aux autorités judiciaires compétentes.

Cette opération souligne l'engagement des autorités tunisiennes dans la protection de la santé des consommateurs, et le renforcement des contrôles sur les produits alimentaires, particulièrement durant les périodes de forte consommation comme le Ramadan.

