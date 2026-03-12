Tunisie: Le Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur d'Italie à Tunis

12 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Secrétaire d'État aux Affaires étrangères s'entretient avec l'ambassadeur d'Italie à Tunis

Dans le cadre du suivi des dossiers de coopération entre la Tunisie et l'Italie, le Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, a tenu ce mercredi une séance de travail avec l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Alessandro Prunas.

Selon un communiqué de presse, les deux responsables ont examiné l'état des lieux et les perspectives des relations d'amitié et de coopération historiques et privilégiées unissant les deux pays. Ils ont également procédé à un échange de vues sur les questions d'actualité sur la scène internationale.

Une dynamique bilatérale positive

Les deux parties se sont félicitées de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales ces derniers temps, traduisant ainsi la volonté des dirigeants des deux pays de les renforcer davantage à tous les niveaux, dans un esprit de respect mutuel et conformément aux aspirations des deux peuples amis.

Renforcement de la coopération économique et multilatérale

L'accent a été mis sur l'importance de diversifier et de consolider la coopération économique et financière. Les deux diplomates ont également réaffirmé la nécessité de poursuivre la coordination et la concertation au sein des instances multilatérales, notamment le système des Nations Unies.

L'objectif affiché est de soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité internationales, tout en consolidant les approches de coopération et de solidarité pour faire face aux défis communs.

 

