Tunisie: Météo - Temps brumeux le matin, températures en légère baisse

Le temps sera marqué, jeudi, par des brouillards locaux le matin et des nuages parfois denses sur le Sud-Est et des pluies touchant l'après midi le Nord et localement le Centre, selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations seront provisoirement orageuses sur les régions côtières du Nord. Par ailleurs, le reste des régions connaitront des nuages passagers.

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort près des côtes et sur le sud, où il suscitera des tourbillons de sables locaux. Pour le reste des régions, le vent demeure faible à modéré. La mer sera agitée dans le Golfe de Gabès et houleuse dans le reste des côtes.

Les températures seront en légère baisse. Les maximales seront comprises généralement entre 17 et 22 degrés et seront aux alentours de 15 degrés sur les hauteurs, selon la même source.