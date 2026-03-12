Tunisie: Manouba - Saisie de 111 quintaux de farine subventionnée dans une boulangerie

Les services de contrôle économique de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations à Manouba ont saisi 111 quintaux de farine subventionnée dans une boulangerie située dans la zone de Saïda, relevant de la délégation de Oued Ellil, lors d'une opération menée mercredi en coordination avec les agents de la garde municipale.

La marchandise saisie se compose de 222 sacs de farine subventionnée de 50 kg chacun. Selon les autorités, le propriétaire de la boulangerie utilisait délibérément cette farine destinée à la fabrication du pain subventionné pour produire du pain blanc, en violation de la réglementation en vigueur relative au système de subvention.

À l'issue de l'opération, un procès-verbal économique a été dressé contre le propriétaire pour infraction aux règles encadrant l'utilisation des produits subventionnés. Les services compétents ont également décidé de réintroduire la farine saisie dans les circuits de distribution légaux, tandis que les recettes financières issues de cette opération seront versées au Trésor public.

Avec cette nouvelle intervention, la quantité totale de farine subventionnée saisie dans le gouvernorat de Manouba depuis le début du mois de Ramadan dépasse désormais 580 quintaux.

Les autorités régionales indiquent que ces résultats s'inscrivent dans le cadre d'une intensification des contrôles économiques, notamment dans les boulangeries et les commerces ouverts au public, afin de lutter contre les pratiques frauduleuses et les abus liés au système de subvention.