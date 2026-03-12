Tunisie: Foot-Equipe nationale - Le milieu offensif de Karlsruhe, Louay Ben Farhat convoqué pour le prochain stage

Le milieu offensif de Karlsruhe, Louay Ben Farhat, a été convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale de Tunisie en vue du stage prévu à la fin du mois de mars, a annoncé le club allemand évoluant en deuxième division.

« Les très bonnes performances de notre attaquant Louay ont attiré l'attention de la sélection tunisienne », a indiqué Karlsruhe SC sur son site officiel, précisant que le joueur de 19 ans rejoindra pour la première fois les Aigles de Carthage après avoir déjà été appelé dans les sélections de jeunes.

Cette saison, Ben Farhat a disputé 11 rencontres de deuxième division allemande avec Karlsruhe, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives. Le club occupe actuellement la 8e place du championnat avec 34 points.

Le joueur a précédemment évolué avec les sélections tunisiennes U17 et U20.

Pour sa première apparition sous la direction du nouveau sélectionneur Sabri Lamouchi, la Tunisie disputera deux matches amicaux face à Haïti et au Canada, les 28 et 31 mars à Toronto, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde 2026.

Au Mondial, les Aigles de Carthage évolueront au premier tour dans le groupe F, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et du vainqueur du deuxième barrage européen opposant l'Ukraine, la Suède, la Pologne et l'Albanie.