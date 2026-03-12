Afrique: Nouvelle ligne Tunisie-Algérie - Aujourd'hui, coup d'envoi de la première desserte Tunis-Alger

À partir de ce jeudi 12 mars 2026, deux nouvelles lignes internationales entre la Tunisie et l'Algérie entrent en exploitation, selon les modalités suivantes :

Ligne Tunis - Alger : la première liaison a lieu aujourd'hui, en passant par Le Kef, Tajerouine, Kalaat Senan, Constantine, Sétif et Bordj Bou Arreridj.

Ligne Tunis - Annaba : la première liaison est prévue pour le vendredi 13 mars 2026, avec un trajet passant par Béja, Jendouba, Aïn Draham, Babouche, El Ayoun, El Kala (El Tarf), Aïn Assel et Ben M'hidi.

Le directeur des produits à la Société nationale de transport interurbain (SNTRI), Adib Bekouch, a précisé dans une déclaration à la Radio nationale les tarifs des billets. Le prix du billet de Tunis vers Alger est fixé à 120 dinars, tandis que le billet retour d'Alger vers Tunis coûtera environ 80 dinars, soit près de 200 dinars pour l'aller-retour.

Concernant la ligne Tunis - Annaba, le billet aller est fixé à 40 dinars, alors que le billet retour d'Annaba vers Tunis coûtera entre 33 et 34 dinars, ce qui porte le prix de l'aller-retour à environ 70 dinars.

La SNTRI a par ailleurs appelé les voyageurs à effectuer une réservation préalable aux gares routières de Bab Saadoun et Bab Alioua, ou dans l'ensemble des agences commerciales de la société, tout en rappelant la nécessité de présenter un passeport valide.