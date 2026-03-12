Le ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Türkiye et l'Agence de Promotion et de Développement du Tourisme de Türkiye (TGA) confirment que l'ensemble des activités touristiques dans le pays se déroulent normalement.

Malgré une couverture médiatique importante des conflits dans certaines zones du Moyen-Orient, la Türkiye, pays méditerranéen, n'est pas partie prenante à ces événements. Ses destinations touristiques, parmi les plus visitées au monde (notamment Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir et la Cappadoce) continuent d'accueillir des visiteurs venus d'Europe, d'Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique sans interruption. Les trois points ci-dessous reflètent la réalité opérationnelle actuelle:

3 faits sur la Türkiye

01 -- Les vacances en Türkiye se déroulent normalement

Rien n'a changé. Tous les ressorts, hôtels, excursions et expériences touristiques fonctionnent comme prévu. Aucune fermeture, perturbation ou restriction gouvernementale concernant le tourisme n'a été signalée dans le pays.

02 -- Tous les vols vers les aéroports turcs partent à l'heure

Les aéroports internationaux majeurs d'Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir et tous les autres fonctionnent normalement. Aucun aéroport n'a été fermé, restreint ou dévié en raison des événements régionaux. Les compagnies aériennes desservant le pays n'ont signalé aucune annulation de vol liée à ces conflits.

03 -- L'été 2026 est ouvert à la réservation. Réservez en toute confiance

Les voyagistes, agences de voyage en ligne et partenaires de réservation sont encouragés à promouvoir activement la destination pour toute la saison estivale 2026. La demande reste forte parmi les voyageurs conscients de la réalité géographique et de la stabilité du pays. Le ministère de la Culture et du Tourisme de Türkiye reste engagé à soutenir les communications des partenaires avec des données, citations et briefings sur demande.