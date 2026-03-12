Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Des étudiants des filières transport et logistique en immersion à Congo Terminal

La société Congo Terminal, filiale du groupe Africa Global Logistics, accueille, du 25 février à fin mars, des étudiants de 1ère, 2e et 3e années des filières Transport, Logistique et Commerce international des établissements d'enseignement supérieur dont l'Institut international 2i et DGC pour des visites pédagogiques au cœur de ses installations.

L'initiative s'inscrit dans la volonté de Congo Terminal de contribuer activement à la formation des jeunes talents et de renforcer les passerelles entre le monde académique et l'entreprise.

« Ces moments d'échanges et de découvertes contribuent à préparer les futurs professionnels du secteur et à susciter des vocations », a déclaré Mauricette Ignoumba, chargée du recrutement et des stages à Congo Terminal.

Les visites débutent par la projection de films institutionnels présentant les activités, les métiers ainsi que les enjeux stratégiques de Congo Terminal. Une manière qui permet aux étudiants de mieux appréhender le rôle clé d'un terminal à conteneurs dans la chaîne logistique. Elles se poursuivent par un moment de partage durant lequel ils approfondissent leurs connaissances avant de terminer par une immersion au cœur des opérations (Découvertes des infrastructures ; des processus appliqués en matière de sûreté-sécurité ; des engins de manutention portuaire RTG, STS, grue).

« Ce type de visite vise, pour les étudiants, à confronter leurs connaissances théoriques aux réalités du terrain et de mieux comprendre les exigences des métiers portuaires », a souligné Moïse Makosso, responsable de la délégation Institut 2i.

Au travers de plusieurs autres initiatives, Congo Terminal réaffirme au quotidien son engagement en faveur de la transmission des savoirs et de la formation des jeunes talents.

L'entreprise accueille environ 200 à 300 étudiants par année pour des visites d'immersion. Celles-ci contribuent à préparer la nouvelle génération aux exigences des métiers portuaires et logistiques. Une manière, pour Congo Terminal, de promouvoir ses valeurs d'excellence, la passion et la solidarité.