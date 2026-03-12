Ile Maurice: Tapis rouge et élégance diplomatique

Le Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) a accueilli le banquet d'État en l'honneur du président de la République des Seychelles, Patrick Herminie, et de son épouse, Véronique Herminie, le mercredi 11 mars. Dès l'entrée, les invités ont foulé le tapis rouge. Parmi les personnalités présentes figuraient le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, et la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra.

Dans son discours, Navin Ramgoolam a insisté sur la relation particulière qui unit les deux États insulaires de l'océan Indien : «Maurice et les Seychelles ne sont pas simplement des voisins. Nous sommes des États insulaires, façonnés par des histoires similaires, des aspirations communes et confrontés aux mêmes défis.» Il a affirmé que la présence du président Herminie à Maurice constitue une forte affirmation des liens fraternels et durables entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a également évoqué les discussions bilatérales tenues plus tôt dans la journée, axées sur le renforcement des relations entre les deux États et la coopération face aux enjeux internationaux. Plusieurs accords et protocoles d'accord ont été signés dans des secteurs tels que la pêche, la coopération phytosanitaire, les services d'incendie et de secours, les statistiques et la culture. Navin Ramgoolam a aussi rappelé la coopération stratégique autour du plateau des Mascareignes et l'importance de la protection de la biodiversité marine. Il a par ailleurs souligné la nécessité d'améliorer la connectivité entre les deux pays, notamment à travers une collaboration accrue entre Air Mauritius et Air Seychelles.

Patrick Herminie a exprimé son honneur d'avoir été élevé au rang de GCSK. «Cette distinction symbolise la relation étroite et durable qui unit nos deux pays.» Il a salué les progrès accomplis par Maurice depuis l'Indépendance, mettant en avant la solidité de ses institutions démocratiques et son développement économique. Le président seychellois a également rendu hommage au père de la nation mauricienne, sir Seewoosagur Ramgoolam, tout en rappelant que la coopération entre Maurice et les Seychelles reste pragmatique et tournée vers l'avenir. Cette collaboration couvre plusieurs domaines clés, notamment l'éducation, l'aviation civile, la sécurité maritime, la culture, le commerce et l'investissement.

Le président seychellois a enfin réaffirmé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations diplomatiques avec Maurice, notamment avec l'établissement prochain d'une mission diplomatique résidente. Alors que Maurice et les Seychelles célébreront 38 ans de relations diplomatiques en juin 2026, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat stratégique afin de renforcer la résilience économique et la prospérité dans la région de l'océan Indien.