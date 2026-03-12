Ile Maurice: Patrick Herminie, un homme de science devenu chef d'État

Fils d'un père policier et d'une mère couturière, quatrième d'une fratrie de six enfants, Patrick Mathew Antonio Herminie est né le 22 septembre 1963 à Baie-Sainte Anne, sur Praslin, la deuxième île la plus grande des Seychelles. Grandi dans un foyer modeste, il a développé des valeurs de discipline, d'humilité et de service au prochain. Selon ses propres mots, elles définissent aujourd'hui encore sa vision du pouvoir : «Le leadership, pour moi, n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de service, d'empathie et de garantir que chaque Seychellois puisse vivre dans la dignité et l'espoir.»

Brillant élève du Seychelles College, il poursuit des études de médecine à l'Université Charles de Prague, en République tchèque, où il obtient son doctorat en médecine générale en 1990. De retour au pays, il intègre l'hôpital de Victoria, puis, en 1995, une bourse Chevening lui ouvre les portes de l'Université de Leeds, où il décroche un master en Santé publique.

Il a bifurqué vers la politique en 1992, nommé membre de la Commission chargée de rédiger la Constitution de la Troisième République. Élu à l'Assemblée nationale en 1993 pour la circonscription d'English River, il gravit parallèlement les échelons du ministère de la Santé, occupant notamment les fonctions de directeur général pour la Prévention et le Contrôle des maladies. Il sera également leader de la majorité parlementaire, puis de Speaker de la 4e et 5e Assemblée nationale, entre 2007 et 2016.

Porté à la présidence du parti United Seychelles en 2021, il est investi 6e Président de la République des Seychelles le 26 octobre 2025. Marié à Véronique Herminie depuis le 24 décembre 1991, ce catholique pratiquant et polyglotte - il s'exprime en anglais, français, créole et tchèque - est père de Venessa et Martin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres