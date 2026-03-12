Ile Maurice: Rodrigues parmi les destinations les plus sûres en 2026 selon No Risk Travel

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Rodrigues figure parmi les six destinations les plus rassurantes pour 2026 selon No Risk Travel. Pour cette plateforme, qui propose des séjours fiables afin d'éviter les mauvaises surprises, Rodrigues fait partie des destinations les plus sûres aux côtés du Sénégal, de Chypre, de Pékin, du Cap-Vert et de la Finlande.

Ce classement repose sur plusieurs critères, notamment la sécurité, la stabilité politique, les infrastructures sanitaires et un faible niveau de stress pour les voyageurs. Selon le site spécialisé, Rodrigues offre un cadre paisible où hôtels et plages restent peu fréquentés et où les routes demeurent tranquilles.

L'île incarne un tourisme durable à petite échelle, privilégiant la sérénité et le contact avec la nature. Elle se positionne ainsi comme un acteur clé dans la promotion d'un tourisme plus équilibré et responsable, dans un secteur en pleine mutation.

