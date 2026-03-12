Ile Maurice: Cinq membres de la famille Ghurbhoo interpellés et l'un d'eux, arrêté

Une opération conjointe de la Financial Crimes Commission (FCC) et de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Western Division a ciblé la famille Ghurboo, bien connue à Résidence Barkly, dans le cadre d'une enquête portant à la fois sur un trafic de drogue et du blanchiment d'argent. Après la découverte et la saisie de biens ne correspondant pas aux revenus déclarés des membres de cette famille, cinq d'entre eux ont été interpellés, dont Pascal Ghurboo, qui, lui a été arrêté pour blanchiment d'argent selon les articles 36 et 38 de la FCC Act.

L'intervention s'est déroulée sur deux fronts. Alors que les hommes de l'ADSU se concentraient sur le volet lié aux stupéfiants, les enquêteurs de la FCC s'attelaient à retracer l'origine de certains biens et de certaines transactions financières suspectes. Les autorités soupçonnent que certains avoirs pourraient provenir d'activités criminelles et d'un système de blanchiment d'argent.

Le bilan des saisies est impressionnant et met en lumière un train de vie jugé disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés. Les enquêteurs ont saisi un tracteur, des voitures, des motos, un quad bike et même un bateau. Une somme d'argent en espèces ainsi que des bijoux ont également été récupérés lors de l'opération.

Cette descente policière s'inscrit dans la continuité des enquêtes menées depuis plusieurs années autour de cette famille. Déjà en 2018, les autorités anticorruption s'étaient intéressées à la propriété de la famille Ghurboo à Résidence Barkly, décrite comme une demeure luxueuse à étages, équipée notamment d'une piscine et d'un ascenseur alors que certains membres de cette famille n'avaient pas d'emploi stable déclaré.

Les enquêteurs soupçonnaient que les revenus avancés - notamment issus de l'élevage ou de cultures - ne correspondaient pas au niveau de vie affiché, ce qui avait poussé les autorités à examiner leurs biens, leurs véhicules et leurs comptes bancaires.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine exacte des fonds ayant servi à l'acquisition des biens saisis et d'établir d'éventuels liens avec des activités de trafic de drogue dans la région de Barkly.