Ile Maurice: Une collégienne de 12 ans sauvée par l'intervention de policiers

Une élève de 12 ans affirme avoir été victime d'une tentative d'enlèvement alors qu'elle se rendait à l'école le mardi 10 mars, à Sainte-Croix. La situation a pris fin grâce à l'intervention rapide de deux policiers qui patrouillaient dans les environs.

Selon la déposition faite à la police en présence de sa mère, la jeune fille, en Grade 6 dans une école de la région, marchait le long de la rue La Rue Large pour se rendre en classe lorsque les faits se sont produits.

Arrivée à proximité d'un rond-point, elle aurait été interpellée par un homme qui était assis sur un rocher à proximité. L'individu l'aurait appelée à deux reprises, mais l'adolescente a préféré ignorer ses appels et a poursuivi son chemin.

Quelques instants plus tard, alors qu'elle s'est retournée pour vérifier si quelqu'un se trouvait derrière elle, elle n'a aperçu personne. Mais en regardant à nouveau devant elle, l'homme se serait retrouvé face à elle. Selon ses dires, ce dernier lui aurait alors bandé les yeux à l'aide d'un morceau de tissu avant de lui placer un autre chiffon, dégageant une forte odeur d'alcool, sur la bouche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'homme l'aurait ensuite traînée vers un endroit inconnu. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, la collégienne affirme s'être retrouvée à l'intérieur d'une vieille maison en béton, sombre et abandonnée. Un homme, dont elle n'a pas pu distinguer clairement le visage mais qui, selon elle, présentait une silhouette semblable à celle de l'individu rencontré plus tôt, se tenait près de l'entrée.

Prise de panique, l'adolescente a crié pour demander à être libérée. L'homme lui aurait ordonné de rester silencieuse. Face à son refus, il lui aurait porté deux coups de poing à l'oeil droit et l'aurait menacée de la tuer si elle continuait à crier.

Au même moment, la victime a aperçu deux policiers qui passaient devant la maison. Elle a immédiatement appelé à l'aide. Alertés par les cris, les policiers se sont précipités sur place pour vérifier la situation. Après avoir aperçu la police, le suspect s'est enfui.

La fillette souffrait de douleurs à l'oeil droit à la suite des coups reçus, mais elle a indiqué ne pas souhaiter recevoir de traitement médical pour le moment.

Elle a toutefois déclaré aux enquêteurs qu'elle serait en mesure d'identifier l'individu impliqué. Une enquête policière a été ouverte afin de retrouver le suspect et faire la lumière sur cette affaire.