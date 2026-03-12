Ile Maurice: Une collégienne de 12 ans sauvée par l'intervention de policiers

12 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une élève de 12 ans affirme avoir été victime d'une tentative d'enlèvement alors qu'elle se rendait à l'école le mardi 10 mars, à Sainte-Croix. La situation a pris fin grâce à l'intervention rapide de deux policiers qui patrouillaient dans les environs.

Selon la déposition faite à la police en présence de sa mère, la jeune fille, en Grade 6 dans une école de la région, marchait le long de la rue La Rue Large pour se rendre en classe lorsque les faits se sont produits.

Arrivée à proximité d'un rond-point, elle aurait été interpellée par un homme qui était assis sur un rocher à proximité. L'individu l'aurait appelée à deux reprises, mais l'adolescente a préféré ignorer ses appels et a poursuivi son chemin.

Quelques instants plus tard, alors qu'elle s'est retournée pour vérifier si quelqu'un se trouvait derrière elle, elle n'a aperçu personne. Mais en regardant à nouveau devant elle, l'homme se serait retrouvé face à elle. Selon ses dires, ce dernier lui aurait alors bandé les yeux à l'aide d'un morceau de tissu avant de lui placer un autre chiffon, dégageant une forte odeur d'alcool, sur la bouche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'homme l'aurait ensuite traînée vers un endroit inconnu. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, la collégienne affirme s'être retrouvée à l'intérieur d'une vieille maison en béton, sombre et abandonnée. Un homme, dont elle n'a pas pu distinguer clairement le visage mais qui, selon elle, présentait une silhouette semblable à celle de l'individu rencontré plus tôt, se tenait près de l'entrée.

Prise de panique, l'adolescente a crié pour demander à être libérée. L'homme lui aurait ordonné de rester silencieuse. Face à son refus, il lui aurait porté deux coups de poing à l'oeil droit et l'aurait menacée de la tuer si elle continuait à crier.

Au même moment, la victime a aperçu deux policiers qui passaient devant la maison. Elle a immédiatement appelé à l'aide. Alertés par les cris, les policiers se sont précipités sur place pour vérifier la situation. Après avoir aperçu la police, le suspect s'est enfui.

La fillette souffrait de douleurs à l'oeil droit à la suite des coups reçus, mais elle a indiqué ne pas souhaiter recevoir de traitement médical pour le moment.

Elle a toutefois déclaré aux enquêteurs qu'elle serait en mesure d'identifier l'individu impliqué. Une enquête policière a été ouverte afin de retrouver le suspect et faire la lumière sur cette affaire.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.