Angola: Un homme condamné à 14 ans pour avoir violé une mineure

Camacupa — Le citoyen angolais Henrique Cussumbua a été condamné mercredi par le tribunal de Camacupa, dans la province de Bié, à 14 ans de prison pour avoir violé un enfant de quatre ans.

Selon l'acte d'accusation, l'affaire s'est déroulée en juillet 2025, dans le village de Chissapa, municipalité de Catabola, lorsque l'accusé, âgé de 27 ans, voisin de l'enfant, a profité de l'absence de ses parents, a sorti la victime de son lit, lui a couvert la bouche et l'a emmenée dans un buisson.

Le ministère public a confirmé que Henrique Cussumbua avait frappé la mineure à la tête avec un instrument contondant.

Des membres de l'administration municipale ont assisté au procès, en particulier l'administratrice de Camacupa, Deolinda Belvina Gonçalves.