Afrique: La ministre de l'Action sociale participe à un événement de la Première dame du Zimbabwe

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana do Sacramento Neto, a participé mercredi à New York à un événement organisé par la Première dame du Zimbabwe, Auxilia Mnangagwa, visant à partager des expériences sur l'implication des femmes dans les communautés.

Selon un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, reçu par ANGOP jeudi, la rencontre s'est tenue en marge de la 70e session de la Commission de la condition de la femme et a également réuni le représentant permanent du pays auprès de cette organisation internationale, l'ambassadeur Francisco José da Cruz.

La réunion, placée sous le thème « Démanteler les obstacles structurels à l'accès à la justice pour les femmes et les filles (l'expérience du Zimbabwe) », était présidée par la ministre zimbabwéenne des Affaires féminines, des Communautés et des Groupes minoritaires, Monica Mutsvangwa, qui a présenté l'expérience de son pays en matière d'implication des communautés et de la société civile dans l'autonomisation des femmes et des filles pour leur accès à la justice.

Ana do Sacramento Neto a salué les actions menées au Zimbabwe et a réaffirmé l'engagement de l'Angola à partager l'expérience acquise grâce aux initiatives de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, en matière de promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes dans l'accès à la justice.