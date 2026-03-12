Afrique: La SADC analyse la mise en oeuvre des programmes d'intégration régionale

12 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — La mise en œuvre des programmes d'intégration régionale domine les travaux du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui se tient ce jeudi et vendredi à Pretoria, en Afrique du Sud, avec la participation du ministre angolais des Relations extérieures, Téte António.

La rencontre se déroule sous le thème : « Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », et est présidée par Ronald Lamola, ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, en sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la SADC.

Selon un communiqué du MIREX transmis à l'ANGOP, parmi les principaux sujets à l'ordre du jour figurent la mobilisation des ressources pour les programmes régionaux, le fonctionnement du Fonds de développement régional de la SADC et les stratégies de gestion des risques de catastrophe dans la région.

Les ministres examinent également le Rapport financier, le Rapport du Comité des ressources humaines, les candidatures auprès d'organisations continentales et internationales, ainsi que la coordination de la SADC avec l'Union africaine.

