Afrique: João Lourenço appelle au respect du droit international

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a souligné ce jeudi la nécessité de respecter le droit international et de réformer les principales institutions multilatérales, face au contexte actuel de reconfiguration de l'ordre mondial.

Lors de l'ouverture de la 10e réunion du Comité central du MPLA, le dirigeant du parti a déclaré que la direction de l'organisation ne peut rester indifférente aux transformations qui marquent la politique internationale. Selon João Lourenço, le monde traverse une période de reconfiguration de l'ordre international, caractérisée par des conflits et le recours à la force militaire par certaines grandes puissances, dont certaines siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le président du MPLA a jugé préoccupant que de telles actions proviennent de pays qui devraient servir d'exemple en matière de respect des principes universels de coexistence pacifique entre les nations. Il a insisté sur le fait que la Communauté internationale doit suivre et analyser les conséquences de ces choix, susceptibles d'affecter négativement la stabilité globale et les économies de plusieurs pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

João Lourenço, également président de la République, a réitéré sa position en faveur de la réforme des institutions multilatérales, telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce, afin de les rendre plus représentatives et efficaces.

Il a également plaidé pour le renforcement du multilatéralisme et l'application effective de la Charte des Nations Unies comme base pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

À cette occasion, João Lourenço a exprimé sa solidarité envers les populations touchées par les conflits armés, les agressions et les actes terroristes dans différentes régions du monde, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan, en Somalie, au Nigeria et dans les pays du Sahel africain.

Il a étendu sa solidarité aux populations affectées par les conflits en Palestine, en Ukraine, ainsi que dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient. La 10e réunion du Comité central examinera également la convocation du 9e Congrès ordinaire du parti.