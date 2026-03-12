Angola: Le MPLA met en garde contre la désinformation sur les réseaux sociaux

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a souligné ce jeudi à Luanda la nécessité de renforcer la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, qu'il a identifiée comme l'un des principaux défis de la mobilisation politique actuelle.

Lors de l'ouverture de la 10e réunion du Comité central du MPLA, le dirigeant a indiqué que les plateformes numériques jouent aujourd'hui un rôle central dans la vie publique et la compétition politique, en facilitant une plus grande interaction entre citoyens et acteurs politiques. Il a précisé que, malgré leurs avantages, ces espaces numériques servent également à diffuser de fausses informations, à manipuler l'opinion et à porter atteinte à l'honneur et à la réputation des dirigeants et cadres politiques.

João Lourenço a estimé que certains adversaires politiques utilisent les réseaux sociaux pour mener des campagnes de désinformation et de diffamation contre le MPLA, situation qui, selon lui, exige une vigilance permanente de la part des militants.

Le président du MPLA a également appelé les militants et dirigeants du parti à déconstruire les récits relatifs à de prétendues fraudes électorales, qu'il a qualifiés de tentatives visant à discréditer les processus électoraux dans le pays. Il a rappelé que, lors des dernières élections, des accusations infondées sur l'existence d'un supposé « tunnel » utilisé pour manipuler les résultats électoraux avaient circulé, sans jamais être prouvées.

Célébration des 70 ans du MPLA

Au cours de son discours, João Lourenço a annoncé que le Bureau politique du MPLA a approuvé un vaste programme d'activités politiques dans le cadre des célébrations des 70 ans de la fondation du parti.

Le dirigeant a appelé à la mobilisation des structures du parti, des bases jusqu'aux organes supérieurs, afin d'assurer la participation active des militants, sympathisants et amis du MPLA aux initiatives programmées. Il a précisé que ces célébrations se dérouleront en coordination avec le processus organisationnel précédant le 9e Congrès ordinaire du parti.

Félicitations aux femmes pour le mois de mars

Dans son intervention, João Lourenço a également adressé ses félicitations aux femmes angolaises à l'occasion du mois de mars, traditionnellement consacré à la valorisation du rôle de la femme dans la société.

Il a salué l'élection récente de Carlota Dias au poste de secrétaire générale de l'OMA, soulignant la confiance accordée par les militantes de l'organisation.

Le président du MPLA a appelé à ce que la célébration de la Journée de la Femme en mars représente un engagement renouvelé en faveur de la valorisation, de la protection et de la promotion des droits des femmes dans la vie politique, économique et sociale du pays.

La 10e réunion du Comité central examinera également la convocation du 9e Congrès ordinaire du parti.