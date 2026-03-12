Angola: L'Angola participe pour la 3e fois au Championnat du monde d'escrime

Luanda — La sélection nationale angolaise d'escrime prendra part pour la troisième fois au Championnat du monde juniors et cadets, toutes catégories et sexes confondus, qui se déroulera du 1er au 9 avril à Rio de Janeiro, au Brésil.

La compétition réunira de jeunes athlètes dans les trois disciplines que sont l'épée, le fleuret et le sabre.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce jeudi à Luanda, l'entraîneur Yusufu Kiamuangana a précisé que l'objectif de l'équipe est d'améliorer le classement obtenu en 2022 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, par Daniel Tchipongue (17e) et Maria Messamessa (12e).

Sur le plan de la compétitivité, il a assuré que le groupe se trouve à un bon niveau, tout en soulignant la nécessité de perfectionner certains aspects offensifs et défensifs pour atteindre les objectifs fixés lors du championnat mondial. La délégation angolaise est composée de six athlètes, tous novices sur la scène mondiale, dont quatre hommes et deux femmes. La composition de l'équipe inclut uniquement une discipline en sabre, tandis que le reste concourra à l'épée.

Yusufu Kiamuangana a indiqué que la délégation se rendra dans la province de Huíla le 19 mars pour un stage de préparation, avant de rejoindre le lieu de la compétition entre le 29 et le 30 du même mois.

L'Angola avait participé pour la première fois à un Championnat du monde d'escrime en avril 2021, en Égypte, dans les catégories cadets et juniors.

Pour assurer sa présence au Brésil, le pays s'est qualifié en mars 2025, après une performance historique lors du Championnat africain tenu à Luanda, où l'équipe a remporté quatre médailles de bronze.