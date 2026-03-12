Afrique: Le Zimbabwe manifeste son intérêt pour la coopération éducative avec l'Angola

12 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par YD/BS

Luena — L'ambassadeur de la République du Zimbabwe, Thando Madzvamuse, a effectué une visite à l'Institut supérieur polytechnique de Moxico, au cours de laquelle il a exprimé son intérêt pour le renforcement du secteur de l'enseignement supérieur et pour la construction de nouveaux partenariats entre les deux pays.

Dans le cadre d'une visite de travail de quatre jours dans la province de Moxico, l'ambassadeur a exprimé le souhait de créer des programmes d'échanges pour étudiants et enseignants, ainsi que de développer des cursus conjoints et des projets collaboratifs.

Madzvamuse a également souligné l'importance de renforcer les initiatives de formation technique et professionnelle dans le Moxico, mettant en avant le potentiel de coopération entre les établissements d'enseignement des deux pays.

Cette visite a consolidé l'engagement des autorités zimbabwéennes à renforcer les liens avec l'Angola, en particulier dans le domaine de l'éducation, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au deuxième jour de son agenda, l'ambassadeur a visité le Complexe touristique du Monument à la Paix, l'un des principaux symboles touristiques de la région, commémorant la paix et la réconciliation définitives en Angola, proclamées le 4 avril 2002.

La délégation prévoit pour vendredi une visite à la Fazenda Camaiangala, la plus grande exploitation agro-industrielle de la région, ainsi qu'au parc photovoltaïque du Luena, deux projets majeurs pour le développement local.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.