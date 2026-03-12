Afrique: Le Zimbabwe manifeste son intérêt pour la coopération éducative avec l'Angola

Luena — L'ambassadeur de la République du Zimbabwe, Thando Madzvamuse, a effectué une visite à l'Institut supérieur polytechnique de Moxico, au cours de laquelle il a exprimé son intérêt pour le renforcement du secteur de l'enseignement supérieur et pour la construction de nouveaux partenariats entre les deux pays.

Dans le cadre d'une visite de travail de quatre jours dans la province de Moxico, l'ambassadeur a exprimé le souhait de créer des programmes d'échanges pour étudiants et enseignants, ainsi que de développer des cursus conjoints et des projets collaboratifs.

Madzvamuse a également souligné l'importance de renforcer les initiatives de formation technique et professionnelle dans le Moxico, mettant en avant le potentiel de coopération entre les établissements d'enseignement des deux pays.

Cette visite a consolidé l'engagement des autorités zimbabwéennes à renforcer les liens avec l'Angola, en particulier dans le domaine de l'éducation, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.

Au deuxième jour de son agenda, l'ambassadeur a visité le Complexe touristique du Monument à la Paix, l'un des principaux symboles touristiques de la région, commémorant la paix et la réconciliation définitives en Angola, proclamées le 4 avril 2002.

La délégation prévoit pour vendredi une visite à la Fazenda Camaiangala, la plus grande exploitation agro-industrielle de la région, ainsi qu'au parc photovoltaïque du Luena, deux projets majeurs pour le développement local.