Angola: Alerte sur l'importance de la prévention du cancer de la prostate

Huambo — Le médecin urologue de l'hôpital général de Huambo, André Belmiro Chapwiua, a souligné mercredi la nécessité d'intensifier les programmes préventifs contre le cancer de la prostate, en renforçant la sécurité de la santé masculine.

S'adressant à la presse, en marge des journées scientifiques de l'Institut technique privé de santé « Francisco I », il a déclaré qu'en 2025, sur 320 consultations volontaires effectuées avec des hommes de plus de 45 ans, 10 à 15 patients présentaient un risque de cancer de la prostate.

Le médecin urologue a indiqué que les examens comprenaient le test de l'antigène spécifique de la prostate (PSA), le toucher rectal, l'évaluation urologique prostatique et l'analyse d'urine.

« Il y a encore beaucoup de scepticisme. Beaucoup d'hommes évitent de consulter un urologue et il n'y a presque pas de visites périodiques de dépistage, d'où la nécessité de faire connaître l'importance de ces services médicaux », a-t-il affirmé.

L'urologue a plaidé pour la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation dans les 17 municipalités de la province de Huambo, afin d'accroître la culture de prévention chez les hommes.

Au cours des consultations, a-t-il dit, il a été constaté que la plupart ignoraient des conditions telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate, ainsi que leurs symptômes.

André Belmiro Chapwiua a affirmé que la détection tardive de ces maladies génère des coûts sociaux et économiques élevés, en plus de causer une grande usure dans les familles, surtout quand il y a dysfonction sexuelle associée.

L'hôpital général de Huambo prévoit d'installer des services de biopsie de la prostate, pour permettre le diagnostic de la maladie, par analyse en laboratoire d'échantillons de tissu.

Les trois principales maladies qui affectent la prostate sont : la prostatite (inflammation ou infection), l'hyperplasie bénigne de la prostate (augmentation non cancéreuse) et le cancer de la prostate.

Les symptômes courants comprennent des difficultés à uriner ou une sensation de brûlure, des mictions fréquentes (surtout la nuit), un faible débit urinaire, du sang dans l'urine ou le sperme et des douleurs pelviennes, lombaires ou génitales.