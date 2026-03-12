Angola: Formation de plus de deux mille cadres aux marchés publics

Cabinda — Plus de deux mille cadres de différentes administrations publiques du pays ont été formés en moins d'un mois aux questions relatives aux marchés publics.

Cette information a été communiquée mercredi dans la province de Cabinda par Gilberto Vitela, chef du département des études et des relations institutionnelles du Service national des marchés publics (SNCP), qui effectue une mission de dix jours dans cette région du nord de l'Angola afin de former plus de 150 cadres locaux.

Selon la source, les formations, qui ont débuté le 23 février dernier, ont déjà concerné 285 municipalités du pays, et ont permis de former des administrateurs municipaux, des secrétaires généraux, des directeurs municipaux et d'autres cadres publics.

Gilberto Vitela a expliqué que les marchés publics comportent deux étapes essentielles : la première consiste en la formation et la mise en œuvre, et la seconde en un diagnostic réalisé par les représentations régionales.

Concernant la première phase, a poursuivi le responsable, les organismes publics chargés des marchés publics sont de mieux en mieux préparés et informés des dernières évolutions.

L'attention se porte désormais sur la phase d'exécution afin que les gestionnaires soient mieux armés pour améliorer la qualité des dépenses publiques, a-t-il précisé.

Il a reconnu que les provinces de Cabinda et de Zaire, dans le nord de l'Angola, bénéficient d'une formation adéquate de leurs gestionnaires publics en matière de marchés publics.