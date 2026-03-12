Congo-Brazzaville: Exposition - Sarah Paul peint la lumière dans l'ombre des silences

Sur ses toiles, les visages semblent surgir de l'ombre. Des regards troublants, des corps fragiles, des couleurs qui vibrent comme des blessures ouvertes. Qui est cette artiste qui transforme les douleurs invisibles en images puissantes ? À Brazzaville, la plasticienne congolaise Sarah Paul dévoile « Cordon ombilical », une exposition où l'intime devient matière artistique et question sociale.

Du 6 au 31 mars, le hall de l'Institut français du Congo accueille « Cordon ombilical », une série inédite de l'artiste plasticienne Sarah Paul. Une exposition qui explore les violences silencieuses vécues par les femmes : de l'intimité du foyer aux salles de consultation médicale, en passant par les blessures liées à la maternité et à la sexualité.

Formée à l'école de peinture de Poto-Poto puis au centre d'art contemporain Les ateliers Sahm, l'artiste développe une pratique hybride mêlant peinture, collage, body painting et maquillage d'effets spéciaux. Chez elle, le corps devient un espace de mémoire et de résistance. « Le déclic est venu par l'observation de la société. J'ai ressenti le besoin d'en parler à travers mes œuvres parce que l'art est le langage des sans-voix », a confié l'artiste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ses compositions dominées par des fonds sombres, les personnages émergent comme des apparitions sur une scène de spectacle. Le noir ou le bleu foncé, omniprésent, agit comme un contraste qui révèle la lumière. « Dans mon jargon artistique, je dis que je peins la lumière dans l'ombre. Les couleurs qui surgissent sur mes toiles expriment souvent la nervosité, le ras-le-bol, la fatigue de certaines réalités que vivent les femmes mais aussi l'espoir », a-t-elle expliqué.

L'exposition rassemble dix-sept toiles réalisées entre Dakar et Brazzaville. Chaque tableau raconte une histoire, souvent inspirée de femmes réelles, admirées pour leur courage ou leur singularité. « Je m'inspire de la société et des femmes que je trouve inspirantes. Pour moi, l'art doit aussi édifier la jeunesse et rappeler qu'une femme doit se battre pour sa dignité et sa liberté », a déclaré Sarah Paul.

Mais « Cordon ombilical » ne se limite pas aux toiles. Au centre de l'exposition, une installation immersive que l'artiste appelle « Le cœur du cordon » invite le visiteur à écouter des témoignages anonymes de femmes ayant vécu des violences. Les récits, venus du Congo, de la République démocratique du Congo, de France ou d'Haïti, créent une expérience sensorielle et introspective. Et à même le sol, des bouts de papiers sur lesquels on peut lire : stopper, vérité, justice, patriarcat, loi, violence, égalité, alerter, humain... Autant de mots qui invitent les visiteurs à la réflexion.

Pour le critique d'art Rodney Zabakani, cette exposition dépasse la simple démarche esthétique. « Sarah Paul mobilise une forme universelle pour interroger la mémoire humaine face au silence entourant les violences sexuelles. L'esthétique et l'éthique s'y harmonisent pour transformer l'art en vecteur de sensibilisation et de questionnement collectif », pense-t-il.

Face aux œuvres, certains visiteurs se reconnaissent dans les récits ou les émotions qui traversent les toiles. « Je ne la connaissais pas avant aujourd'hui, mais j'ai été impressionné par la force de son pinceau. Chaque tableau porte un message et nous pousse à réfléchir à la place de la femme dans notre société », a fait savoir Durick Osée Batola, étudiant chercheur en lettres modernes.

Pour Sarah Paul, l'art est aussi un chemin vers la guérison. « Si une personne qui a souffert peut se reconnaître dans mes œuvres et commencer à guérir, alors mon travail aura déjà un sens », estime-t-elle.

Derrière chaque toile, il y a aussi une réalité souvent méconnue : vivre de l'art. Sarah Paul lance ainsi un appel sincère au public et aux collectionneurs, les invitant à soutenir la création en acquérant ses œuvres, seule manière pour elle de continuer à créer et à vivre de son travail.