Congo-Brazzaville: Quand fécondité culturelle et attractivité touristique s'embrassent

L'alliance de mots qui porte ensemble le couple « culture et tourisme » est une fibre de considération enrichissante pour la visibilité de notre patrimoine culturel et sa mise en valeur dans les échanges entre les peuples. Le potentiel d'aide au développement qu'elle représente est inestimable. Avec la campagne électorale qui vient de s'ouvrir dans notre pays, un candidat, féru d'expérience et habité par l'ambition, offre une vision éclairée de cette dynamique culturelle et touristique. Il s'agit de Denis Sassou N'Guesso, porté par une vague impressionnante de sympathisants.

Il est, aujourd'hui, admis que le tourisme culturel est l'un des pans en pleine prospérité du tourisme international. D'après ONU Tourisme, il s'agit d'un « type d'activité touristique dans lequel la motivation essentielle du visiteur est d'apprendre à connaître, de découvrir et de consommer les attractions/produits culturels matériels et immatériels d'une destination touristique ».

C'est l'un des secteurs touristiques à la croissance rapide, qui représente environ 40% du tourisme mondial. A la lumière de ces données, l'on comprend pourquoi il importe d'accorder une place de choix à la préservation du patrimoine culturel tout en veillant à le rendre accessible aux touristes.

Dans une mosaïque unique, qui combine à la fois le patrimoine matériel et immatériel, la créativité urbaine et l'héritage traditionnel, le potentiel du tourisme culturel regorge d'immenses ressources. C'est pour cette raison que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, en février 2024, une résolution proclamant « L'Année internationale du tourisme durable et résilient, 2027 ».

La mise en perspective d'une célébration comporte en elle-même une option déterminante : faire du patrimoine culturel d'un pays le point d'attractivité touristique. Un tel horizon est déjà perceptible dans ce qui se réalise dans notre pays. Il est riche en culture et en patrimoine, avec plus de 60 groupes ethniques et une histoire fascinante.

Le tourisme culturel y est en plein essor, offrant aux visiteurs une expérience unique et immersive. Ses atouts culturels sont désormais bien connus. La rumba congolaise, les parcs nationaux de Nouabalé-Ndoki et Odzala-Kokoua, la baie de Loango, les festivals culturels, sans compter l'artisanat local ou la gastronomie congolaise sont autant de domaines de notre patrimoine auxquels il faut les sites historiques. Véritable réservoir de potentialités culturelles et touristiques, le Congo a toujours investi dans le tourisme culturel pour promouvoir la diversité et la richesse de sa culture. Les visiteurs peuvent y découvrir une expérience unique et authentique.

L'impact positif d'un tourisme culturel est tout à fait prévisible sur les communautés locales tant il s'étend sur le développement économique, la préservation des traditions. Il s'ensuit, naturellement, un recadrage des échanges interculturels et une compréhension mutuelle. Dans cet esprit, une synergie d'action peut être activée au service des trois entités que sont les autorités gouvernementales, les communautés locales et les visiteurs touristiques. Car les communautés peuvent gérer et exploiter les activités touristiques en offrant aux visiteurs l'expérience de leur culture et traditions.

La place qu'occupe la littérature congolaise dans ce dispositif est incommensurable. Elle est l'expression reconnue et célébrée de notre créativité. Enseignée et diffusée dans de prestigieuses universités et institutions d'enseignement, elle a encore à nous faire rêver chaque fois qu'elle est présentée dans des salons du livre et autres banquets culturels. Si chaque élection est toujours une nouvelle étape, celle qui commence est le maillon qui nous rattache aux réalisations effectives et aux engagements du candidat Denis Sassou N'Guesso.