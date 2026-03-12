Sénégal: Rentrée Itie 2026 - Thialy Faye appelle à la consolidation des acquis en matière de transparence extractive

Le président du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) du Sénégal, Thialy Faye, a appelé jeudi à Dakar à consolider les acquis du pays en matière de transparence et de bonne gouvernance dans le secteur extractif, à l'occasion de la première édition de la Rentrée de l'Itie.

Organisée à la Fondation Friedrich Ebert, cette rencontre marque le lancement officiel du processus d'élaboration du Rapport Itie 2025 et se veut un cadre de dialogue entre les différentes parties prenantes impliquées dans la gouvernance des ressources naturelles.

« Je reste convaincu qu'avec l'engagement de chacun d'entre nous, nous pouvons consolider les acquis du Sénégal en matière de transparence extractive et faire de l'Itie un instrument encore plus efficace au service de la bonne gouvernance et du développement de notre pays », a déclaré Thialy Faye.

La rencontre a réuni des représentants des institutions de la République, des entreprises extractives, des entreprises publiques, de la société civile, du Parlement, de la Cour des comptes ainsi que des journalistes.

Dans son allocution, le président du Comité national Itie a rappelé le rôle central de l'initiative dans la promotion de la transparence des revenus issus des ressources naturelles et dans le renforcement de la redevabilité entre l'État, les entreprises et les citoyens. Selon lui, ce cadre de gouvernance est d'autant plus important que le Sénégal entre progressivement dans une nouvelle phase de son développement extractif, notamment avec l'exploitation récente du pétrole et du gaz.

Thialy Faye a toutefois reconnu que la mise en œuvre du processus Itie au Sénégal a connu certaines difficultés ces dernières années, notamment des retards dans la production des rapports, des défis techniques liés à la télédéclaration et des incompréhensions sur les délais et exigences du dispositif.

Instaurer un espace de dialogue

Face à ces contraintes, le Comité national Itie a décidé d'inscrire parmi ses priorités la rationalisation des délais et l'amélioration de l'efficacité du processus de déclaration et de production des rapports. La Rentrée de l'Itie vise ainsi à instaurer un espace de dialogue ouvert entre l'ensemble des acteurs afin d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions pour améliorer la performance collective du processus.

Elle poursuit également plusieurs objectifs, notamment le lancement officiel du processus de déclaration du Rapport Itie 2025, la validation de la feuille de route du processus, ainsi que la clarification des rôles et obligations des différentes parties prenantes.

La rencontre comprend en outre une dimension technique et pédagogique destinée à renforcer les capacités des déclarants issus des administrations publiques, des entreprises extractives et des entreprises publiques afin de faciliter la collecte, la transmission et la validation des données.

Par ailleurs, le président du Comité national Itie a encouragé les acteurs à aller au-delà des obligations minimales en matière de transparence, en favorisant la publication proactive des informations et l'ouverture des données au profit des chercheurs, des médias et des citoyens.

Il a enfin insisté sur le fait que la transparence dans les industries extractives constitue non seulement une exigence technique, mais également un levier essentiel pour renforcer la crédibilité internationale du Sénégal et assurer une gestion responsable et durable de ses ressources naturelles.