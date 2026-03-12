Sénégal: 70º session de la Commission de la Condition de la Femme - Une délégation sénégalaise à New York

12 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités, participe à la 70º session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW70) à New York, du 9 au 19 mars 2026.

Cette année, renseigne un communiqué du ministère publié jeudi, la CSW70 est articulée autour de deux thèmes majeurs. Le premier porte sur : « garantir et renforcer l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, en promouvant des systèmes juridiques inclusifs, en éliminant les lois et pratiques discriminatoires et en s'attaquant aux obstacles structurels ».

Quant à la deuxième thématique elle sera axée sur : « la participation pleine et effective des femmes à la vie publique et à la prise de décision, ainsi que l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles ».

Cheffe de la délégation sénégalaise la ministre Maïmouna Dieye prendra la parole lors des déclarations officielles et participera à plusieurs panels de haut niveau.

« En marge du programme officiel, le Sénégal organisera une Journée du Sénégal ainsi que des événements parallèles, mettant en valeur les expériences et initiatives nationales en faveur des droits des femmes », renseigne le communiqué.

Cette participation traduit, selon la même source, un engagement politique « fort » en faveur des femmes et illustre la continuité entre l'action nationale et la mobilisation diplomatique du Sénégal.

