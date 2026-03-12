Sénégal: Relance des chemins de fer - Une restauration du patrimoine ferroviaire en cours

Les autorités travaillent à la restauration du patrimoine des Chemins de fer en perspective de la relance du transport ferroviaire, a indiqué le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, selon qui le projet en cours vise à reprendre totalement le réseau et à le développer.

"Nous sommes en train de faire la restauration du patrimoine des rails, dans le cadre de la relance des chemins de fer," a notamment renseigné le gouverneur de Thiès, lors d'un entretien accordé à l'APS en prélude de la fête nationale de l'indépendance.

La ville de Thiès a été choisie cette année pour abriter le défilé du 4 avril, sous la présidence effective du chef de l'État de l'État.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme Indépendance qui prévoit la modernisation des capitales régionales devant abriter la célébration délocalisée de la fête de l'indépendance, à travers des réalisations visant à renforcer les commodités des villes hôtes.

"Pendant les moments de léthargie des chemins de fer, des gens se sont accaparés le patrimoine ferroviaire", a affirmé Saer Ndao, précisant que le patrimoine ferroviaire dépasse les rails, incluant les emprises situées de part et d'autre de la ligne ferroviaire.

"Nous sommes en train de faire la restauration du patrimoine", a-t-il dit.

Il a laissé entendre que la situation est d'autant plus grave que la plupart des constructions érigées sur les emprises des rails sont ouvertes sur les chemins de fer, "or dans l'histoire des chemins de fer au Sénégal, jamais une maison n'a donné sur les rails".

"Elles doivent faire dos aux rails, pour des raisons de sécurité", a-t-il insisté.

Il note que cette configuration de nombreuses maisons bordant la ligne ferroviaire par le fait que "les gens ont squatté le patrimoine et ont fait des lotissements qui ne sont pas réguliers pour vendre des maisons sur les rails".

"Cela pose un problème de sécurité, si on veut démarrer les rails. C'est pourquoi, il faut restaurer le patrimoine", a-t-il expliqué.

Citant le cas de la région de Tambacounda où "toutes les emprises ont été libérées", Saër Ndao a ajouté : "ici aussi, il le faut", parlant de Thiès.

Selon lui, à Thiès les autorités comptent résoudre la problématique de l'occupation des emprises ferroviaires par les populations, de manière progressive.

"D'abord, [nous allons] conscientiser les populations, [en agissant sur leur subconscient], la fibre patriotique. Si elles comprennent, ça va, sinon nous allons utiliser la méthode forte pour libérer ces emprises", a-t-il promis.

La deuxième phase de la relance des chemins de fer, dont il assure que c'est une "décision de l'État", est la mise en place de matériel roulant qui est en cours, a-t-il poursuivi, relevant qu'il faudra aussi faire un état des lieux.

Parlant de l'extension du train express régional (TER), le gouverneur a révélé que deux options s'offrent à l'État : contourner Thiès ou passer par Thiès pour aller à l'aéroport.

Il a noté qu'il y a déjà une ligne qui va déjà directement à l'aéroport, compte tenu de la mobilité et de Thiès nouvelle Ville, qui est un projet d'utilité publique, "on attendait de voir comment recentrer le chemin de fer".

En plus de train de voyageurs qui quitte Thiès pour Dakar, l'ancien Petit train bleu, qui fonctionne toujours, le train doit aller jusqu'à Saint-Louis, Louga, a dit Saër Ndao.

Se souvenant avoir pris le chemin de fer de Saint-Louis où il étudiait jusqu'à à Mboro.

Soulignant que le train de voyageurs affrété à l'occasion du Magal ne suffit pas, même s'il montre l'existence d'un "potentiel".

"Le train va être repris et développé"

"L'Etat est en train de faire un programme, qui prend du temps peut-être, mais qui va démarrer par le fret", a informé M. Ndao.

Il s'agissait, au départ, de restaurer la ligne Dakar-Bamako, un projet qui était "bien parti", mais qui a été freiné par la situation au Mali, selon lui.

Toujours est-il que "le réseau ferroviaire va être repris et développé", assure Saër Ndao. Soulignant les avantages des transports ferroviaires en termes de réduction des accidents, et de transport de masse, il note qu'il faudra prendre des mesures d'éducation des populations, mais aussi aller dans le sens d'éviter les passages à niveau qui "n'existent plus dans le monde", la norme étant maintenant de construire des routes qui surplombent les rails.