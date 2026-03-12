Afrique: Supporters détenus au Maroc - Le gouvernement 'ne ménage aucun effort' pour leur retour

Dakar — Le gouvernement "ne ménage aucun effort" pour le retour des 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc, après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN)2025, a assuré, jeudi, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

"Rassurez-vous, le gouvernement ne ménage aucun effort pour que les supporters puissent revenir tranquillement dans leur pays", a-t-elle dit, en marge de la "journée d'échanges et d'inspiration" organisée par la cellule genre et équité de son département, dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des droits des femmes.

Des membres de la section féminine du 12e Gaïndé étaient présentes à cette rencontre.

Dix-huit supporters sénégalais sont détenus au Maroc depuis le 18 janvier, à la suite d'incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football. Le Tribunal de grande instance de Rabat a condamné le 19 février les supporters en question à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour hooliganisme.

L'avocat des supporters sénégalais, Maïté Patrick Kabou, a indiqué en début de semaine que le parquet et la partie civile marocains avaient fait appel de la décision rendue en première instance.

L'audience devant la juridiction d'appel est prévue le 16 mars 2026.

Une marche a été organisée récemment à Dakar et à Rufisque, à 25 kilomètres au sud-est de la capitale sénégalaise, pour la libération de ces 18 supporters condamnés à des peines "injustes", selon les organisateurs.