Sénégal: Mbacké - Le préfet veut faire de la fête du 4 Avril un moment de cohésion

Mbacké — Le préfet de de Mbacké (centre), Khadim Hann, ambitionne de faire de la célébration de la fête de l'indépendance un moment de cohésion et de communion entre les différentes composantes de la population, à travers plusieurs activités prévues dans ce département de la région de Diourbel.

"Cette année encore, nous comptons célébrer la fête de l'indépendance par un défilé à Mbacké. Ce sera un moment de cohésion et de ferveur dans tout le département", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, jeudi.

Revenant sur le thème de cette année, "Forces de défense et de sécurité : partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse", le chef de l'exécutif départemental a estimé qu'il est en phase avec l'actualité nationale marquée par les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.

Les festivités de la fête de l'indépendance à Mbacké seront lancées le 1er avril par une randonnée pédestre, suivie le lendemain d'un don de sang, la journée du 3 avril, veille de la fête nationale, devant être consacrée à une répétition générale.

Le préfet a invité les populations à se joindre aux forces de défense et de sécurité pour une célébration de la fête de l'indépendance "digne de ce nom".

Selon Khadim Hann, tous les corps disposant de l'effectif requis participeront au défilé, à pied et motorisé.

Il a également indiqué que toutes les couches de la société seront associées au défilé afin de renforcer la cohésion sociale dans le département.