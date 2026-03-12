Maroc: La LNFP annonce la suspension provisoire de la Botola Pro D1

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé, mardi, la suspension provisoire des compétitions de la Botola Pro D1 "Inwi".

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la LNFP annonce "la suspension provisoire des compétitions de la Botola Pro D1 afin de permettre aux clubs marocains engagés dans les compétitions africaines de disputer les matchs aller et retour dans les meilleures conditions, ainsi qu'en raison de la période de l'Aïd Al-Fitr".

L'AS FAR et la Renaissance Berkane disputeront les quarts de finale de la Ligue des champions africaine, respectivement face au Pyramids FC d'Egypte et à Al Hilal du Soudan, tandis que l'Olympic Safi et le Wydad Casablanca se croiseront en quarts de finale de la Coupe de la CAF.