Maroc: Place aux nuits de l'humour francophone

Les nuits de l'humour francophone reviennent cette année avec une énergie décuplée et une programmation haute en couleur, réunissant sur une même scène des artistes venus de Belgique, du Québec, de France, de Suisse, du Congo et du Maroc.

En partenariat avec l'Institut français du Maroc, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, l'ambassade de Suisse au Maroc et le Bureau du Québec à Rabat, cet événement célèbre l'extraordinaire vitalité du stand-up contemporain, un humour qui transcende les frontières, mélange les accents, croise les cultures et rapproche les publics, indique le Bureau du Québec à Rabat dans un communiqué.

Ainsi, ces soirées auront lieu mercredi 25 mars 2026 à l'Institut français de Marrakech, jeudi 26 mars à l'Institut français de Casablanca et vendredi 27 mars au cinéma Renaissance de Rabat, précise la même source.

Au fil de trois soirées exceptionnelles, le public est invité à découvrir une mosaïque de styles, à savoir l'humour incisif et rythmé venu d'Afrique centrale, l'autodérision chaleureuse des scènes européennes, la finesse narrative québécoise, la spontanéité et l'énergie des humoristes marocains, ainsi que la précision et l'originalité des voix suisses.

Il s'agit de Théo Labbé du Québec, de Sofiane Etai (Maroc-France), de Salim Shady de Belgique, de Bruno Peki de Suisse et de RB Comedy club du Congo.

Chacun de ces artistes apporte sa couleur, son rythme, son vécu, note le communiqué, ajoutant qu'ensemble, ils composent un spectacle où les réalités sociales, les petites absurdités du quotidien, la diversité des cultures francophones et les regards sur le monde se répondent et se complètent.

Sur scène, les univers se croisent : anecdotes de vie, humour d'observation, satire douce amère, réflexions décalées, jeux de langue et moments d'improvisation. Une ambiance vibrante, chaleureuse, où le rire devient un langage commun et où le public se retrouve au coeur d'un véritable voyage humoristique à travers la francophonie.

Ces soirées sont plus qu'un simple plateau d'humoristes, elles sont une rencontre, un dialogue culturel, un partage des identités francophones à travers leurs talents les plus inspirants. Une célébration de la créativité, de la liberté d'expression et de la diversité qui fait la richesse de la langue française, conclut le communiqué.