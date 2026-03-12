Maroc: Après le recul des services marchands non financiers fin 2025 - Les patrons du secteur prévoient un redressement de l'activité au début de 2026

Les chefs d'entreprise relevant du secteur des services marchands non financiers s'attendent à une évolution globalement positive de l'activité au cours du premier trimestre 2026, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).

Les anticipations des patrons de ce secteur « pour le 1er trimestre 2026 révèlent une augmentation de l'activité globale selon 36% d'entre eux et une baisse selon 14% », d'après les résultats de l'enquête de conjoncture menée par l'institution publique auprès de ces derniers. L'activité du secteur aurait toutefois enregistré une baisse, selon 49% des chefs d'entreprise

Ces anticipations seraient dues, d'une part, à la hausse de l'activité prévue dans les branches des «Transports terrestres et transport par conduites» et de l'« Entreposage et services auxiliaires des transports » et, d'autres part, à la baisse de l'activité attendue dans les branches des «transports par eau», des «Activités de location et location-bail» et des «Activités immobilières», explique le HCP dans sa récente note d'information.

A noter que 63% des chefs d'entreprise prévoient une stabilité de la demande, et que 28% anticipent une augmentation, précise l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc qui souligne également que 61% des patrons tablent sur une stabilité des effectifs employés, alors que 22% prévoient une hausse.

Toujours selon le Haut-Commissariat, «au quatrième trimestre 2025, l'activité du secteur des services marchands non financiers aurait enregistré une baisse selon 49% des patrons et une hausse selon 34% ».

Dans sa note, l'institution explique que cette évolution aurait été le résultat de la baisse des activités de «Télécommunications», du « Transport aérien» et des «Activités de location et location-bail».

Elle s'expliquerait également par l'augmentation d'activité enregistrée dans les branches de l'« Hébergement et Restauration», des « Transports terrestres et transport par conduites » et de l'« Entreposage et services auxiliaires des transports », poursuit le HCP indiquant en outre que le taux d'utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 74%.

Par ailleurs, 84% des patrons du secteur des services marchands non financiers estiment que les carnets de commandes du secteur se seraient situés à un niveau normal. 23% des chefs d'entreprise sondés estiment que l'emploi aurait connu une augmentation, tandis que 60% pensent qu'il serait resté stable.

L'autre enseignement de cette enquête est qu'une majorité de chefs d'entreprise (83%) estime que le remplacement d'une partie des équipements et l'extension de l'activité ont constitué les principales dépenses d'investissements réalisées en 2025.