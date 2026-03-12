Maroc: Après le recul des services marchands non financiers fin 2025 - Les patrons du secteur prévoient un redressement de l'activité au début de 2026

12 Mars 2026
Libération (Casablanca)
Par Alain Bouithy

Les chefs d'entreprise relevant du secteur des services marchands non financiers s'attendent à une évolution globalement positive de l'activité au cours du premier trimestre 2026, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).

Les anticipations des patrons de ce secteur « pour le 1er trimestre 2026 révèlent une augmentation de l'activité globale selon 36% d'entre eux et une baisse selon 14% », d'après les résultats de l'enquête de conjoncture menée par l'institution publique auprès de ces derniers. L'activité du secteur aurait toutefois enregistré une baisse, selon 49% des chefs d'entreprise

Ces anticipations seraient dues, d'une part, à la hausse de l'activité prévue dans les branches des «Transports terrestres et transport par conduites» et de l'« Entreposage et services auxiliaires des transports » et, d'autres part, à la baisse de l'activité attendue dans les branches des «transports par eau», des «Activités de location et location-bail» et des «Activités immobilières», explique le HCP dans sa récente note d'information.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A noter que 63% des chefs d'entreprise prévoient une stabilité de la demande, et que 28% anticipent une augmentation, précise l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc qui souligne également que 61% des patrons tablent sur une stabilité des effectifs employés, alors que 22% prévoient une hausse.

Toujours selon le Haut-Commissariat, «au quatrième trimestre 2025, l'activité du secteur des services marchands non financiers aurait enregistré une baisse selon 49% des patrons et une hausse selon 34% ».

Dans sa note, l'institution explique que cette évolution aurait été le résultat de la baisse des activités de «Télécommunications», du « Transport aérien» et des «Activités de location et location-bail».

Elle s'expliquerait également par l'augmentation d'activité enregistrée dans les branches de l'« Hébergement et Restauration», des « Transports terrestres et transport par conduites » et de l'« Entreposage et services auxiliaires des transports », poursuit le HCP indiquant en outre que le taux d'utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 74%.

Par ailleurs, 84% des patrons du secteur des services marchands non financiers estiment que les carnets de commandes du secteur se seraient situés à un niveau normal. 23% des chefs d'entreprise sondés estiment que l'emploi aurait connu une augmentation, tandis que 60% pensent qu'il serait resté stable.

L'autre enseignement de cette enquête est qu'une majorité de chefs d'entreprise (83%) estime que le remplacement d'une partie des équipements et l'extension de l'activité ont constitué les principales dépenses d'investissements réalisées en 2025.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.