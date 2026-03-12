Maroc: Le CRI Marrakech-Safi organise une rencontre dédiée à la logistique et l'attractivité territoriale

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Marrakech-Safi a organisé lundi à la Cité ocre, une rencontre sous le thème "La logistique et l'attractivité territoriale : la logistique comme levier de compétitivité et d'attractivité de la région de Marrakech-Safi".

Cet événement s'inscrit dans le cadre des "Rencontres ramadanesques de l'investissement", un cycle de rencontres thématiques organisé durant le mois sacré de Ramadan et dédié à l'accompagnement des très petites, Petites et moyennes entreprises (TPME) et à la facilitation de l'investissement au niveau de la région de Marrakech-Safi.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général du CRI de Marrakech-Safi, Mahfoud Moussaid, a affirmé que la logistique constitue aujourd'hui un levier structurant pour renforcer la compétitivité économique et améliorer l'attractivité territoriale, notant qu'elle ne se limite plus à une simple fonction de soutien mais représente un facteur déterminant pour la fluidité de l'activité économique et l'intégration dans les chaînes de valeur, rapporte la MAP.

Il a relevé que cette thématique vise à mettre en exergue le développement des infrastructures, la connectivité et l'intégration dans les chaînes de valeur au coeur de la transformation économique que connaît le Royaume, appelant à une mise en oeuvre optimale de la Stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique, afin d'améliorer les systèmes de transport, d'optimiser la distribution et d'organiser efficacement les flux économiques.

M. Moussaid a également mis en avant le potentiel de la région de Marrakech-Safi, soulignant que la performance logistique constitue un facteur déterminant pour soutenir la compétitivité des entreprises locales, faciliter l'accès aux marchés et renforcer la capacité de la région à attirer de nouveaux investissements, notamment dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'agroalimentaire, le tourisme, l'artisanat et les services.

Pour sa part, la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc (AFEM) à Marrakech-Safi, Badia Bitar, a indiqué que la compétitivité territoriale ne repose plus uniquement sur les ressources naturelles ou le patrimoine, mais également sur la performance logistique et la coordination entre les différents acteurs économiques.

La région de Marrakech-Safi s'affirme progressivement comme l'un des moteurs économiques du Royaume, bénéficiant d'une dynamique d'investissement marquée par la réalisation de projets structurants et la création d'emplois dans plusieurs secteurs, a-t-elle poursuivi.

Mme Bitar a aussi insisté sur le renforcement des partenariats public-privé et la promotion de l'entrepreneuriat féminin, estimant que l'attractivité d'un territoire demeure avant tout une oeuvre collective mobilisant l'ensemble des forces vives de la région.

Organisées en partenariat avec la Wilaya de la région de Marrakech-Safi, l'Université Cadi Ayyad, la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l'AFEM de Marrakech-Safi, l'Ordre des experts-comptables, ainsi que Emerging Business Foundation, les "Rencontres ramadanesques de l'investissement" visent à favoriser un dialogue constructif entre les différents acteurs de l'écosystème économique régional, en mettant en lumière les enjeux liés à l'amélioration du climat des affaires et à la consolidation de la dynamique d'investissement au niveau de la région.

Elles constituent également une occasion pour partager les expertises et identifier des pistes d'action susceptibles de renforcer la compétitivité du tissu économique local.