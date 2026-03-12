Maroc: Fès-Meknès - Plus de 3,1 millions de nuitées touristiques en 2025

Les bons résultats touristiques de la région Fès-Meknès se sont poursuivis en 2025, les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) ayant enregistré plus de 3,1 millions de nuitées, soit une hausse de 9% par rapport à 2024 (2,8), selon les chiffres de l'Observatoire national du tourisme.

Ce volume représente une part de 7,14% de l'ensemble des nuitées enregistrées au niveau national en 2025, qui ont dépassé les 43,49 millions. Le taux d'occupation a atteint, 48%, en hausse de 3 points.

La cité idrisside arrive en tête, avec 1,67 million de nuitées touristiques, s'accaparant ainsi plus de la moitié des nuitées enregistrées par les EHTC durant l'année écoulée.

Par type de touriste, les internationaux cumulent 1,79 million de nuitées (+12,11%). Les nationaux ont, quant à eux, séjourné 1,31 million de nuitées (+5,27%), rapporte la MAP.

L'année 2025 a été marquée par le lancement d'une stratégie de repositionnement de la destination Fès-Meknès, notamment la nouvelle opération promotionnelle "Shining Fès", visant à renforcer l'attractivité touristique de la région sur certains marchés internationaux encore sous-exploités.

Initiée par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en partenariat avec le Conseil régional du tourisme (CRT) de Fès-Meknès et les autorités locales, cette opération ambitionne de propulser la ville parmi les trois premières destinations nationales.

Outre le patrimoine culturel et historique, la région Fès-Meknès mise sur la diversification de son offre. L'objectif est d'augmenter la durée moyenne de séjour au-delà des deux ou trois nuitées habituelles à Fès, en incitant les visiteurs à explorer Meknès, Ifrane et les autres provinces.