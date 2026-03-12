Maroc: Espagne - Les opportunités d'affaires du pays présentées aux entreprises de Galice

Les opportunités d'affaires offertes par le Maroc et le continent africain seront présentées le 23 mars à des entreprises de la région espagnole de Galice, lors d'une journée économique consacrée au Royaume à Santiago de Compostela, indique l'Institut galicien de promotion économique (Igape).

Baptisée « Journée Pays Maroc », cette rencontre vise à rapprocher les entreprises galiciennes de la réalité économique et commerciale du Maroc, considéré comme un marché stratégique et une plateforme privilégiée d'accès aux marchés africains, précise la même source.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme des « Journées Pays » lancé par l'Igape afin de soutenir l'internationalisation des entreprises de cette région du nord-ouest de l'Espagne, rapporte la MAP.

Le programme prévoit plusieurs interventions consacrées notamment aux pratiques d'affaires au Maroc et en Afrique, aux retours d'expérience d'entreprises opérant sur ces marchés, ainsi qu'aux prochaines actions commerciales envisagées sur le continent africain, ajoute l'institut.

Plusieurs responsables et chefs d'entreprise actifs sur les marchés marocain et africain prendront part à cet événement, dont le directeur de l'antenne de l'Igape au Maroc, David Garay.

En marge de la rencontre, les entreprises participantes auront également la possibilité de tenir des réunions individuelles avec l'antenne entrepreneuriale de la Xunta de Galicia au Maroc, afin de présenter leurs produits et services et de s'informer sur les perspectives qu'offre le marché marocain.