Maroc: 29ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde

La 29ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde se tiendra du 4 au 7 juin prochain, avec à l'honneur les maîtres-artisans de la cité idrisside.

"Fès et les Mâalemines, gardiens du geste et du patrimoine" sera ainsi le fil conducteur autour duquel s'articuleront différentes activités culturelles, artistiques et intellectuelles.

A travers cette thématique, la 29ème édition célébrera la contribution exceptionnelle des grands maîtres appelés "Mâalemines" à l'édification des sites et ouvrages emblématiques qui jalonnent l'histoire de Fès et de notre Royaume", selon la fondation Esprit de Fès, l'initiatrice du festival.

Au-delà de la maîtrise et de l'excellence de leur art, c'est leur rôle déterminant dans la transmission des savoir-faire ancestraux et une influence profonde sur le tissu social et spirituel que cette édition mettra en lumière, indique-t-elle dans une courte annonce. Le programme détaillé du festival sera annoncé dans les prochaines semaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La dernière édition (16-24 mai 2025), placée sous le thème "Renaissances", avait rassemblé plus de 200 artistes venus de 15 pays.

Moment privilégié de l'esprit de vivre-ensemble, de dialogue et de tolérance, le Festival de Fès des musiques sacrées s'est imposé parmi les plus grandes manifestations culturelles dans le monde.

Bouillon de culture

Collection

L'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine (INSAP) a annoncé le lancement d'une nouvelle collection intitulée "Etudes et recherches en anthropologie marocaine", visant à soutenir les recherches dans ce domaine.

Outre les travaux supervisés par l'Institut ou par ses partenariats nationaux et internationaux, la nouvelle collection est également ouverte sur d'autres travaux et recherches sérieux et pertinents portant sur l'anthropologie, indique l'INSAP dans un communiqué.

Elle vient s'ajouter à d'autres collections sur les "Villes et sites d'archéologie marocaine" et les "Etudes et recherches en anthropologie marocaine", outre le "Bulletin d'archéologie marocaine".

Musique

Dans le cadre de la 20e édition des "Nuits de Ramadan", le théâtre espagnol de Tétouan abrite, ce jeudi à 22h, une soirée musicale sous le thème "Songe d'Orient", organisée par l'Institut français au Maroc.

Cet événement réunit des chanteurs et des musiciens pour un dialogue artistique entre l'Orient et l'Occident, à travers un programme musical qui explore les liens et les influences mutuelles entre plusieurs traditions sonores, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le programme comprend des prestations allant des musiques, arabe, andalouse et grégorienne à la poésie française et des compositions orientalistes.

Candidature

L'Association des rencontres méditerranéennes pour le cinéma et les droits de l'Homme (ARMCDH) a annoncé l'ouverture des candidatures pour participer à "La nuit blanche du cinéma et de la démocratie - Rabat 2026", prévue les 26 et 27 juin à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

Cette manifestation invite les réalisateurs et les réalisatrices à soumettre, avant le 10 mai prochain, leurs oeuvres portant sur le sujet de la démocratie, à travers le langage du cinéma et des approches artistiques diversifiées, précise l'ARMCDH dans un communiqué.

La participation est ouverte aux jeunes cinéastes ainsi qu'aux réalisateurs professionnels, souligne l'association, ajoutant que cet événement accueille tous les genres cinématographiques : la fiction, le documentaire, l'animation, les oeuvres, les essais cinématographiques et les formes hybrides, qu'il s'agisse de courts, moyens ou longs métrages.