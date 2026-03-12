Angola: João Lourenço félicite le nouveau président du Chili

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a félicité le nouveau président du Chili, José Antonio Kast, à l'occasion de son investiture, qui a eu lieu ce mercredi à Valparaíso.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique angolaise en Argentine, le message de félicitations du chef de l'État angolais sera remis ce soir par l'ambassadeur d'Angola en Argentine, Azevedo Xavier Francisco, qui représentait le président João Lourenço lors de la cérémonie d'investiture tenue au Congrès national chilien. Lors d'une réunion protocolaire prévue au palais de La Moneda, siège officiel de la présidence chilienne, le diplomate angolais remettra la lettre présidentielle adressée au nouveau chef de l'État chilien.

Dans ce message, João Lourenço lui adresse ses voeux de succès dans l'exercice de ses fonctions et réaffirme la disponibilité de l'exécutif angolais à poursuivre le renforcement des liens d'amitié, de coopération et de dialogue politique entre l'Angola et le Chili.

La cérémonie d'investiture a marqué le transfert de pouvoir entre le président sortant, Gabriel Boric, et José Antonio Kast, élu avec environ 58 % des voix. Le nouveau président chilien entame son mandat avec un programme axé sur le renforcement de la sécurité publique, la lutte contre l'immigration irrégulière et la promotion de la croissance économique.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Chili ont été établies le 19 juillet 1990 et se développent dans un esprit d'amitié, de respect mutuel et de coopération. Au fil des ans, les deux pays ont entretenu des contacts réguliers aux niveaux politique et diplomatique, en privilégiant les initiatives de coopération institutionnelle et les échanges dans les secteurs d'intérêt commun. La présence de l'Angola à la cérémonie témoigne de l'importance que l'exécutif angolais accorde au renforcement des relations bilatérales avec le Chili et à l'approfondissement du dialogue politique avec les pays d'Amérique du Sud.