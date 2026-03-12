Angola: Caimbambo prévoit une production annuelle de 1 500 tonnes d'agrumes

Benguela — La municipalité de Caimbambo, dans la province de Benguela, prévoit de récolter 1 500 tonnes d'oranges, de citrons et de mandarines dans les prochaines années, dans le cadre de la relance de la production d'agrumes dans la région.

Dans un entretien accordé à ANGOP ce mercredi, le directeur municipal de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de Caimbambo, Emiliano José Guerra, a déclaré que la principale stratégie de relance de la production d'agrumes consiste à distribuer des plants d'orangers, de citronniers et de mandariniers aux familles d'agriculteurs. Selon le responsable, depuis l'ouverture de la campagne agricole 2025/2026, 1 000 plants d'agrumes ont déjà été distribués aux agriculteurs familiaux de la municipalité, dans le cadre de la revitalisation de la culture des agrumes.

D'après le directeur, ce programme de relance de la production d'agrumes à Caimbambo vise à dynamiser l'économie locale afin d'améliorer les revenus des familles d'agriculteurs. « Nous avions déjà mené un projet similaire, au cours duquel nous avons distribué mille plants en 2025 et, en novembre dernier, lors du lancement de la campagne agricole, nous avons de nouveau distribué de nouveaux plants aux agriculteurs pour la production d'oranges, de citrons et de mandarines », a-t-il expliqué.

Il a souligné que le projet de relance de la culture des agrumes vise également à renforcer la capacité de production des agriculteurs et à renouer avec le potentiel historique de la municipalité en matière de production d'agrumes. « Caimbambo est connue comme la terre des oranges, et nous prévoyons une bonne récolte lorsque les vergers atteindront leur pleine maturité », a-t-il affirmé, visiblement optimiste quant à la possibilité de voir Caimbambo redevenir un important producteur national d'agrumes.

Récolte record d'agrumes

Actuellement, a-t-il précisé, les récoltes sont estimées à environ 100 tonnes d'agrumes, mais grâce au programme de distribution de plants, elles devraient atteindre 1 500 tonnes par saison agricole. Emiliano José Guerra estime que d'ici trois ans, la municipalité commencera à récolter les premiers fruits de cet investissement, permettant ainsi aux agriculteurs de vendre leurs produits sur les principaux marchés de la province et dans d'autres régions du pays, notamment à Luanda.

« Ce projet ambitieux nous pousse à œuvrer sans relâche pour garantir à Caimbambo sa place parmi les plus grands producteurs d'oranges du pays, tout en contribuant à la lutte contre la faim et la pauvreté », a-t-il déclaré. L'orange de Caimbambo, réputée pour sa saveur juteuse et sa qualité, a le potentiel d'approvisionner les supermarchés et autres marchés du pays. Grâce à cet investissement, Emiliano José Guerra prévoit que la municipalité pourra passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture plus commerciale et compétitive. JH/CRB/LUZ